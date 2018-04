Quispe dice que indemnización por masacre de Octubre Negro se distribuirá entre todos los afectados



03/04/2018 - 21:00:09

La Paz, (ABI).- El presidente de la Asociación de Familiares Caídos en Octubre, Patricio Quispe, aseguró el martes que la indemnización económica que determinó el jurado de la Corte de Fort Lauderdale del Estado de Florida de Estados Unidos, en el juicio contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín, será distribuida entre todos los afectados.



"Es para toda la organización que estamos sobre los 60. No podemos decir cuánto pero vamos a evaluar todo eso cuando este proceso se efectivice", explicó a los periodistas en una conferencia de prensa dictada en la Plaza Murillo.



Horas antes el jurado de esa corte estadounidense, conformado por 10 personas, fallo a favor de las víctimas por unanimidad.



Quispe explicó que el fallo definitivo y la sentencia final se emitirá el próximo mes, "pero lo principal, el juicio ya está hecho", complementó.



A su juicio, Sánchez de Lozada apelará ese fallo, con el fin de no cancelar la indemnización, sin tomar en cuenta que ese dinero no "recuperará" la vida de los fallecidos.



Por su parte, el abogado de las víctimas de Octubre Negro, Rogelio Mayta, consideró como un fallo histórico, que evidencia ante el mundo, que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín no son más que "violadores de los derechos humanos en Bolivia".



El jurista, principal impulsor del juicio, destacó la acción de los 10 jurados que -dijo- fallaron sin ninguna injerencia política, sólo basados en las pruebas que se presentaron en ese juicio civil.



La Corte del Distrito Sur del Estado de Florida fue dirigida por el juez James I. Cohn, de 66 años de edad con 30 años de experiencia en estrados y conformada por 10 jurados que deliberaron más de 6 días para entregar el fallo.