Por primera vez en la historia jurídica de EEUU un exjefe de Estado es juzgado por violar DDHH: Becker



03/04/2018 - 20:58:03

La Paz y Florida, (ABI).- Thomas Becker, uno de los abogados de las víctimas de la masacre de octubre de 2003, dijo el martes que por primera vez en la historia jurídica de Estados Unidos (EEUU) un exjefe de Estado, Gonzalo Sánchez de Lozada, es juzgado y encontrado culpable por violar los derechos humanos.



Becker realizó esa afirmación después de ratificar que los 10 integrantes del jurado de la Corte de Justicia de Fort Lauderdale de Florida hallaron culpable Sánchez de Lozada y al exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, por la denominada masacre de "octubre negro", que se saldó con más de 60 muertos y centenas de heridos.



"Es muy importante entender que esto es la primera vez en la historia de los Estados Unidos en que un ex jefe de Estado ha tenido que ser acusado de ser responsable de la violación de derechos humanos dentro de un tribunal de Estados Unidos", dijo en una conferencia de prensa a la que compareció acompañado de los familiares de las víctimas de esa masacre.



El juicio civil contra Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, impetrado en esa Corte de Justicia por familiares de 9 víctimas de ese episodio, comenzó el pasado 5 de marzo, 14 años después de esa represión militar.



En octubre de 2003, Sánchez de Lozada se enfrentó a una revuelta social con un despliegue de militares en las ciudades de El Alto y La Paz, la represión provocó la muerte por bala de 67 personas y más de 400 heridos.



El exmandatario y varios de sus ministros huyeron de Bolivia para evadir procesos por delitos de genocidio en la modalidad de masacre sangrienta y homicidio.



El jurista norteamericano destacó la perseverancia de los familiares de las victimas tomando en cuenta que tuvieron que "recorrer miles de millas para encontrar justicia, rendir cuentas con sus represores y sentar un precedente en la defensa de los derechos humanos en el mundo".



"Cuando empezamos este caso la gente pensaba que estábamos locos al tratar de rendir cuentas contra una de las personas más poderosas de Bolivia y todos dijeron que los compañeros que estaban aquí estaban pobres y no tenían poder, pero eso no los paró y viajaron miles de millas hasta acá a los EEUU para rendir cuentas y decir nunca más y hoy hicieron historia", remarcó.



Por su parte, una de las abogadas del equipo jurídico de los familiares de las victimas calificó de "monumental", para el movimiento de derechos civiles del mundo, el enjuiciar a un exmandatario que "reprendió a su pueblo"; sin embargo, dijo que "la lucha no se ha terminado", porque la defensa de las exautoridades bolivianas puede apelar la decisión que vaya a tomar el juez de esa corte judicial.



Asimismo, agradeció la voluntad de los familiares porque -a su juicio- fueron la "inspiración" para tratar este caso.