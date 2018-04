Sus cuentas en las redes sociales peligran con un nuevo virus



03/04/2018 - 19:00:38

RT.- Expertos de la empresa de seguridad cibernética Trustlook Labs han descubierto un peligroso troyano capaz de infectar un dispositivo móvil sin ser detectado y robar información personal. Así lo han reportado en el blog de la empresa.



El peligroso virus se descubrió en la aplicación Cloud Module en China y el paquete que almacenaba el troyano se llamaba com.android.boxa. Asimismo, se menciona en el texto de Trustlook Labs que este el virus utiliza dos técnicas diferentes para no ser detectado:



1.- La ofuscación, que consiste en esconder el código del virus a fin de que el "software" antivirus no dispare las alarmas.



2.- Antiemulación, lo que posibilita al virus comportarse de una manera determinada que no genere una reacción del sistema antivirus del dispositivo.



Con estas técnicas antidetección el virus es capaz de actuar libremente en el dispositivo móvil y robar información personal de aplicaciones como Facebook Messenger, Skype, Viber, Telegram o Line, entre otras, y de esa manera poder utilizar la información para chantajear a las víctimas o para otros fines maliciosos.



Según el laboratorio de seguridad cibernética, estas dos técnicas son un desafío sofisticado para el "software" antivirus y aseguran que la plataforma contra amenazas de virus de Trustlook puede ser efectiva para proteger al usuario de este peligroso troyano.