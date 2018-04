70% de los usuarios cree que los dispositivos IoT no son seguros

03/04/2018 - 18:59:27

Argentina.– Con la llegada de Internet de las Cosas (IoT) y la posibilidad de interconectar a través de la red distintos dispositivos de uso hogareño, como una heladera, el lavarropa o una cafetera, y controlarlas a distancia, por ejemplo, a través de un Smartphone; ESET Latinoamérica realiza una encuesta para conocer la opinión de los usuarios en Latinoamérica acerca de si consideran que una casa inteligente es también una casa segura.



Si bien más del 81% de los usuarios opina que la llegada de Internet de las Cosas brinda más comodidad a la vida cotidiana de las personas, existe un alto nivel de preocupación en cuanto a la privacidad de la información en un hogar inteligente. Un 96% de los encuestados considera que la información recolectada por los dispositivos puede ser robada por cibercriminales.



Entre otros datos que dejó la encuesta, se destaca que casi el 70% de los participantes considera que los dispositivos IoT no son seguros, sin embargo; el 62.1% opinó que no dejaría de comprarlos por un tema de seguridad.



En este contexto de situación, un equipo de investigadores de ESET, analizó algunos de los dispositivos IoT más populares del mercado con el fin de crear un hogar inteligente básico que imite los objetos conectables que se podrían encontrar en un hogar típico.



A partir de ese estudio, Tony Anscombe, investigador de ESET, concluye: “ninguna aplicación o dispositivo puede garantizar total seguridad o inmunidad ante potenciales vulnerabilidades. Algunos de los dispositivos probados presentaron vulnerabilidades que fueron resueltas rápidamente con un nuevo software y firmware. Cuando las vulnerabilidades no se solucionan de manera rápida, lo apropiado puede llegar a ser elegir un dispositivo equivalente. Así que con criterio y precaución, es posible crear un “hogar inteligente” básico”.