Un general brasileño amenaza con un golpe de Estado si Lula no va preso

03/04/2018 - 18:56:48

RT.- Luiz Gonzaga Schroeder Lessa, general del Ejército de Brasil, ha declarado que si el Supremo Tribunal Federal (STF) deja en libertad al expresidente Luiz Inacio Lula da Silva fomentará la violencia "propagando la lucha fratricida, en vez de suavizarla".



En declaraciones al periódico Estadão, el general afirmó que si permiten que el líder del Partido de los Trabajadores se presente a las elecciones será necesaria una intervención militar. Frente a eso, "no tengo duda de que solo queda el recurso a la reacción armada", amenazó, subrayando que "es deber de las Fuerzas Armadas restaurar el orden".



Aunque el militar no es el único que se ha manifestado en este sentido, su mensaje ha sido el más radicalizado. Recientemente, el general Paulo Chagas sostuvo en nombre de un grupo de uniformados que su "objetivo principal" es defender la ley y "colocar detrás de las rejas a un jefe de organización criminal ya juzgado y condenado a más de 12 años de prisión".



En ese sentido, apuntó directamente contra el STF, por permitir que Lula haya circulado libre por todo el territorio nacional, "contando mentiras, predicando el odio y la lucha de clases".



Cabe destacar que, según la Revista Forum, la institución militar se ha desmarcado oficialmente de las declaraciones de estos altos mandos, calificando sus declaraciones como "opiniones personales". "El Ejército brasileño pauta su actuación dentro de los parámetros legales de la Constitución Federal", recalcaron.



El expresidente brasileño fue condenado en primera y segunda instancia por el delito de "corrupción pasiva" y lavado de activos. En total, la sentencia asciende a 12 años y un mes de prisión, pero no se ha hecho efectiva ante la presentación de un "habeas corpus" que será revisado este miércoles por el STF.



Lula, que continúa su campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales, sufrió la semana pasada un atentado en el Estado de Paraná cuando su caravana fue atacada a tiros por desconocidos.



Esto provocó una importante reacción popular y el lunes se realizó un acto masivo contra la violencia política en Río de Janeiro, en el que participaron otros candidatos progresistas y de izquierda.