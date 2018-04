Putin sobre el caso Skripal: Sustancias parecidas a Novichok pueden producirse en unos 20 países



03/04/2018 - 18:53:55

RT.- "Según datos de los expertos internacionales, en unos 20 países pueden producirse sustancias nerviosas parecidas", dijo el mandatario ruso en rueda de prensa tras su encuentro en Ankara con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan.



"Como se sabe, Scotland Yard anunció oficialmente que necesita al menos dos meses para completar la debida investigación", ha subrayado el presidente.



"Me han dicho que el director general del laboratorio en Porton Down, ubicado a ocho kilómetros del lugar del incidente, explicó durante una entrevista que concedió a [la cadena británica] Sky News que los trabajadores de esa instalación no lograron identificar el país de procedencia de ese agente nervioso y no pueden decir que esa sustancia fue producida en Rusia", señaló.



En este contexto, Vladímir Putin ha agregado que la velocidad con que se promocionó la campaña antirrusa fue muy sorprendente, ya que el origen de Novichok no se ha establecido.

"Estupidez a gran escala"



Por su parte, el portavoz presidencial de Rusia, Dmitri Peskov, ha indicado que "ahora se ha hecho evidente que las acusaciones absolutamente terribles de Londres no se basan en nada".



Respecto a las palabras del director del laboratorio británico, ese vocero del Kremlin ha valorado que se trata de "una confirmación experta y oficial".



"La primera ministra británica se verá obligada a disculparse con Rusia por el caso Skripal, aunque la historia es muy larga y se trata de una estupidez a gran escala", ha agregado Peskov.



"Ahora, la parte británica debe responder en qué basó [sus acusasiones]", ha insistido este portavoz presidencial, quien ha destacado que "la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas considerará el caso a iniciativa de Rusia, ya que existe el derecho internacional".



Hace algunos días, Moscú propuso organizar una reunión de la OPAQ el próximo 4 de abril para mantener "una conversación honesta" sobre el caso Skripal.



"Es muy difícil determinar dónde fue preparada la sustancia"



Roberto Martínez, catedrático del Departamento de Química Orgánica de la Universidad Complutense de Madrid, ha comentado a RT que "es muy difícil determinar, a partir de una sustancia, dónde haya sido preparada".



También aseguró que el laboratorio de Porton Down, cuyos expertos han trabajado en el caso Skripal, es "de referencia mundial en cuestiones de armas químicas" y, por tanto, cualquier análisis suyo "no puede ser mejorado por ningún otro laboratorio".