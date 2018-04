ALD Santa Cruz anuncia medidas si no descongelan recursos del pozo Incahuasi

03/04/2018 - 18:32:46

Santa Cruz.- Luego de un debate sobre el congelamiento de las regalías del megacampo Incahuasi, la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz emitió un manifiesto público en el que exigió al gobierno nacional certificar los límites entre Santa Cruz y Chuquisaca establecidos en las leyes de 1898 y 1912 y descongelar inmediatamente los recursos del campo gasífero.



El documento fue aprobado en una audiencia pública convocada por este ente que contó con la participación de parlamentarios nacionales, autoridades departamentales, cívicos, municipales, militares, policías, universitarios, adultos mayores y otros sectores de la sociedad civil.



Sobre este tema, el presidente de la Asamblea cruceña, Marco Mejía, indicó que en el caso de no dar una solución inmediata a esta problemática habrá movilizaciones que estarán lideradas por entes cruceños y el Comité Cívico, que hace 2 semanas dio 1 mes de plazo al gobierno de turno de restituir las regalías del Incahuasi.



“Este manifiesto contempla acciones como paro cívico, bloqueo de carreteras u otras medidas que tienen el fin de recuperar estas regalías departamentales que pertenecen a todos los cruceños”, dijo Mejía al remarcar que el Gobierno Departamental continuará socializando este tema en los entes y sectores de la población.



Mejía, al igual que la mayoría que estuvo presente la mañana de este martes en el Centro de Educación Ambiental, lamentó la inasistencia del ministro de la Presidencia, Alfredo Rada; viceministro de Autonomías, Hugo Siles; y el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Óscar Barriga, considerados los principales involucrados en el congelamiento de estos recursos.



“Fueron invitados formalmente y con anterioridad, pero huyen de su obligación de explicar la participación que han tenido para asfixiar económicamente a Santa Cruz y sólo siguen las consignas del partido de gobierno”, dijo Mejía.



Similar fue la versión del secretario de Gobierno de la Gobernación cruceña, Vladimir Peña, que dio una explicación sobre la defensa de los intereses de la región oriental que ha venido realizando el Gobierno Autónomo Departamental.



“Aquí han cometido un delito al congelas estos recursos, hay un acoso contra Santa Cruz y el gobierno es responsable”, sostuvo Peña al remarcar que las regalías significan obras y servicios para los pueblos indígenas y 56 municipios.



Desde que se congelaron estos recursos ya son 138 millones de bolivianos que están retenidos.



“No podemos permitir que nos corten estos recursos. En la comunidades se necesitan proyectos de luz, agua y caminos”, aseveró el alcalde de San Miguel de Velasco, Oscar Dorado.



Por su lado, el alcalde de Comarapa, Hugo Valverde, calificó de oportuno este evento porque “ el tema de los límites de Incahuasi no está en discusión. Necesitamos esos recursos y hay que defender antes que nada nuestro departamento”.



Por su lado, Ismael Medrano, cabeza de Federación Universitaria Local (F.U.L.), adelantó que los universitarios entrarán en huelga de hambre en caso de que no se cumpla con las exigencias de este manifiesto.

A su vez, los adultos mayores anunciaron una marcha a las 09:00 hacia la Brigada Parlamentaria para exigir el mismo fin.



Quienes asistieron a esta audiencia coincidieron que los límites entre Santa Cruz y Chuquisaca son legales, históricos, precisos y oficiales, establecidos mediante leyes que no pueden ser modificadas.

A través de estudios se determinó que el 100% del reservorio del campo Incahuasi y Aquío pertenece a Santa Cruz.



Datos

• En el 2004 se descubrió el megacampo Incahuasi. 12 años después entra en producción.

• Más de 33 millones de bolivianos mensuales está dejando de percibir Santa Cruz.

• Por el Movimiento al Socialismo estuvieron presentes el alcalde de Comarapa y ex vicepresidente de la FAM, Hugo Valverde y los asambleístas departamentales del Movimiento Al Socialiamo, Froilán Becerra y Vicente Pessoa.