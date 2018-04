Empresarios advierten que la COB no piensa en el país y plantean aumento salarial no mayor al 3%

03/04/2018 - 18:17:10

La Paz, (ABI).- El presidente la Cámara Nacional de Comercio, Marco Antonio Salinas, advirtió el martes que la Central Obrera Boliviana (COB) no piensa en el país al plantear excesivos incrementos salariales y dijo que el aumento para este año no debe exceder el 3%.



"La COB no está pensando en el país, sino solamente en un sector. No debe ser más del 3 por ciento, tenemos un estudio al detalle al respecto", dijo a los periodistas.



Ayer, el secretario de organizaciones de la COB, Vitaliano Mamani, adelantó que el planteamiento de incremento salarial de los sectores laborales afiliados al ente matriz está entre el 10% y 20%, pero dijo que se buscará un promedio entre ambas cifras en el ampliado a realizarse el 5 de abril en Cochabamba.



Salinas insistió en que el diálogo sobre el incremento salarial de este año sea tripartito, es decir entre el Gobierno, la COB y los empresarios.



Pidió al Gobierno y los trabajadores pensar en la economía del país antes de aprobar un incremento salarial que afecte la sustentabilidad de las empresas, principalmente las pequeñas y de reciente creación.



No obstante, Salinas sostuvo que la empresa privada acatará el aumento salarial que defina el Gobierno, como todos los años, ya que es una disposición de cumplimiento obligatorio.