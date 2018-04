Romero asegura que proceso de indulto incluye candados para no liberar a criminales peligrosos

03/04/2018 - 16:42:29

La Paz, (ABI).- El ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró el martes que el proceso de amnistía e indulto que activó el presidente Evo Morales incluye candados para no dejar en libertad a criminales peligrosos recluidos en las cárceles del país.



"El indulto excluye a aquellos delincuentes que han cometido delitos graves y se han puesto todos los candados para que, a través del indulto, no se filtren criminales peligrosos obteniendo su libertad, ni que sea objeto de negociación por parte de algunas autoridades judiciales, se ha puesto todos los candados", dijo a los periodistas.



Según el decreto presidencial que Morales remitió esta jornada a la Asamblea Legislativa, quedan excluidos de la amnistía e indulto, total y parcial, las personas que cometieron delitos contra la seguridad del Estado, la vida y la libertad sexual, corrupción.



También aquellos casos en que el Estado es parte acusadora, con excepción del Ministerio Público, en delitos de sustancias controladas con penas superiores a 10 años, terrorismo, genocidio, contrabando, secuestro, trata y tráfico, estafa y defraudaciones, entre otros.



Según Romero, hay muchas personas en los centros penitenciarios del país que ya habrían cumplido el tiempo de reclusión que hubieran recibido como sanción al delito que cometieron.



"Ese es el extremo de retardación de justicia que lamentablemente tenemos en el país", añadió.



El ministro de Gobierno confirmó que el proceso de amnistía e indulto beneficiará a más de 2.700 internos sin afectar a la seguridad ciudadana.



"Hay casos de delitos menores, gente pobre que no tiene recursos económicos para defenderse (...), el indulto es una medida que también ayuda a las personas que se encuentran en situación de enfermedad", complementó.