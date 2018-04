Comando Estratégico Operacional eliminó 1.002 hectáreas de coca ilegal en 2018



03/04/2018 - 16:41:46

Cochabamba, (ABI).- El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, informó el martes que los efectivos del Comando Estratégico Operacional (CEO) erradicaron 1.002 hectáreas (has) de coca excedentaria en el primer trimestre de este año, en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.



"En el primer trimestre se han erradicado 1.002 hectáreas", dijo a los periodistas.



Detalló que 689 has de coca ilegal fueron eliminadas en el trópico de Cochabamba, 271 has en los Yungas de La Paz y 42 en la localidad de Yapacaní, del departamento de Santa Cruz.



Mencionó que la cifra lograda es similar a la obtenida en el primer trimestre de 2017, pero dijo que la eliminación de coca excedente debe ser intensificada para tener una cifra "neta" de cultivos eliminados hasta el final de este año.



"Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles con nuestros miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana en cumplimiento de la ley", manifestó.



La autoridad recordó que los efectivos del CEO tienen la meta de sobrepasar las 8.000 hectáreas de coca excedente eliminadas durante este año.