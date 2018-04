Demandarán a pobladores que piden salida de patrullas de erradicación de coca de La Asunta



03/04/2018 - 13:23:58

Cochabamba, (ABI).- El ministro de Gobierno, Carlos Romero, presentará una querella ante la Fiscalía contra cuatro comunarios de un denominado comité de autodefensa, que amenazaron con agredir a las patrullas de erradicación de coca excedentaria de la Fuerza de Tarea Conjunta del municipio de La Asunta, del departamento de La Paz, si no dejan el lugar en 24 horas con el fin de frenar la eliminación de 1.500 hectáreas de cultivo ilegal, informó el martes el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres.



"En el transcurso de esta tarde, con el ministro de Gobierno, Carlos Romero, vamos a oficializar la denuncia ante el Ministerio Público en la ciudad de La Paz, al Fiscal General, para que de esta manera haya orden y, principalmente, respeto a nuestros uniformados", informó en una conferencia de prensa dictada en la ciudad de Cochabamba.



Según Cáceres, los sindicados fueron identificados como Edgar B., Fidel C., Guery R. y Freddy P., quienes -dijo- son responsables de la emisión del ultimátum lanzado contra las patrullas de erradicación de coca, en un cabildo realizado el 31 de marzo.



Aseguró que la advertencia que hicieron esas personas "no tiene validez alguna", porque la existencia de comités de autodefensa no está reconocida por la Constitución Política del Estado (CPE), ni los estatutos de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca), entre otras organizaciones sociales.



Cáceres dijo que los representantes de esa instancia sindical ilegal forman parte, además, de uno de dos grupos de dirigentes de Adepcoca, que quiere producir coca sin respetar las normas nacionales.



"Ellos no quieren ni fiscalización. No quieren registro de productores. No quieren ser biometrizados. En otras palabras, a título de ser simplemente zona tradicional o zona verde no quieren ningún tipo de control que ejerzan nuestras autoridades competentes", sostuvo.



La autoridad manifestó, asimismo, que el Gobierno nacional velará por la permanencia y el resguardo de las patrullas de erradicación desplegadas en La Asunta, mediante el incremento de los policías a cargo de protegerlas y su equipamiento con agentes químicos, para ejecutar medidas de disuasión ante cualquier amenaza en su contra.