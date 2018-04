Cuestionan a Gobernador de Tarija por firmar convenios con Argentina que no tienen efecto real

03/04/2018 - 13:21:20

Tarija, (ABI).- El asambleísta de Unidad Departamental Autonomista (UDA), Lourdes Vaca, cuestionó el martes que el gobernador de Tarija, Adrián Oliva, haga política con el tema de la salud por firmar convenios con autoridades del norte argentino sin ningún efecto real.



"Eso de ir a firmar falsos convenios es ir a hacer política con la salud. Estos acuerdos firmados no tienen ninguna validez, en tanto no sean validados a nivel nacional, porque son competencias nacionales", dijo a los periodistas.



En días pasados, Oliva firmó acuerdos con autoridades de Salta y Jujuy, de la Argentina, de reciprocidad en la atención en salud gratuita para ciudadanos bolivianos en la Argentina y viceversa.



Vaca explicó que esos convenios ya existían, por tanto las acciones del Gobernador de Tarija son un show político.



"En realidad este beneficio ya lo teníamos siempre, siempre la salud fue gratuita para nuestros ciudadanos en la Argentina. Lo que hace el Gobernador no es más que un show político", agregó.



Vaca pidió al Gobernador solucionar primero los temas de la salud regionales, mediante el pago de más de 17 millones de bolivianos que el Gobierno departamental le debe al hospital San Juan de Dios, por los servicios del Seguro Universal de Salud Autónomo de Tarija (Susat) de la gestión 2017.



"Como es eso que firmamos acuerdo de reciprocidad pidiendo que nuestros compañeros vayan a la Argentina a hacerse atender gratuitamente, pero no cumplimos las obligaciones en casa, para brindar el mismo servicio", cuestionó.