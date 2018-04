Colombia lanza programa para registrar venezolanos



03/04/2018 - 11:58:32

VOA.- Para hacer frente a la ola de venezolanos que ingresan a Colombia a través de sus fronteras, el gobierno colombiano presentó el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV), que entrará el vigencia el seis de abril hasta el ocho de junio.



El objetivo del RAMV es recaudar información, la cual será confidencial, para diseñar políticas integrales y así ofrecer atención humanitaria con una acertada oferta de servicios, según lo establece la ley.



Cabe rescatar que este registro no ofrece ningún tipo de estatus migratorio ni permiso de estadía en Colombia de ninguna clase. Tampoco reemplaza los documentos de viaje vigentes ni otorga ningún derecho o garantía, como tampoco da acceso a planes o programas sociales.



El programa servirá como una especie de censo para que el gobierno colombiano pueda administrar sus recursos en los lugares donde existe mayor concentración de venezolanos sin ningún tipo de record en el país.



Es importante anotar que la información recaudada durante este proceso de registro no podrá ser utilizada para la imposición de sanciones como multas, deportaciones o expulsions de cualquier tipo.



Para registrarse, los venezolanos sólo deben presentar un documento que verifique su nacionalidad. Además el registro se debe hacer personalmente y es gratuito.



Se deben registrar al RAMV los ciudadanos venezolanos que se encuentren viviendo actualmente en Colombia, que carezcan de algún tipo de registro vigente o permiso para permanecer en Colombia y que tengan la intención de permanecer en el país ya sea de manera temporal, a mediano o a largo plazo.



Los portadores de la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF) también deberán inscribirse al RAMV.



Los que cuentan con el Permiso Especial de Permanencia (PEP) vigente, los Colombo-venezolanos y los venezolanos que se encuentran regulares en el país, así como los que se encuentran de tránsito por Colombia para pasar a otros países no tienen que registrarse al RAMV.