Obama construyó un búnker secreto en la Casa Blanca en caso de guerra nuclear



03/04/2018 - 11:41:55

RT.- Durante sus años como presidente de EE.UU. Barack Obama mandó construir bajo el ala norte de la Casa Blanca un búnker pensado para escenarios apocalípticos.



Así lo cuenta en su nuevo libro "Dentro de La Casa Blanca de Trump: Cambiando las reglas del juego" ("Inside The Trump White House: Changing the Rules of the Game") el escritor estadounidense y experiodista de The Washington Post Ronald Kessler. The Washington Examiner ha publicado este 2 de abril varios fragmentos de la obra.



La construcción del refugio comenzó secretamente en el año 2010, oficialmente bajo el pretexto de mejorar el cableado eléctrico y el sistema del aire acondicionado de la Casa Blanca. Sin embargo, los expertos sospechaban que un proyecto que tenía un presupuesto de 376 millones de dólares, al que se apodó entonces como el "Gran Hoyo" ("Big Dig", en inglés), escondía algo más.



Según Kessler, el búnker es mucho más grande que el que ya existía bajo el ala este de la Casa Blanca, el conocido oficialmente como Centro de Operaciones de Emergencia Presidencial, donde, por ejemplo, el vicepresidente Dick Cheney y otros altos funcionarios se escondieron durante los ataques del 11-S.



La nueva instalación, de cinco pisos de profundidad, tiene capacidad para que en él se proteja todo el personal de la Casa Blanca durante un tiempo indefinido en caso de "ataque con armas de destrucción masiva", asegura el autor del libro.



"Después de que Trump se convirtiera en presidente, los altos funcionarios visitaron el búnker, cuya existencia está clasificada", remata Kessler.