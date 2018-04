La fiscalía alemana pide la extradición de Puigdemont por rebelión y malversación



03/04/2018 - 11:16:56

RT.- La fiscalía alemana ha pedido en la mañana de este martes la extradición a España del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos.



El acusado permanece de momento en prisión, ya que la Audiencia Territorial de Schleswig considera que existe riesgo de fuga. Será precisamente este tribunal el que decida sobre la tramitación de la extradición.



Puigdemont ha defendido, en su primer recurso al Tribunal Supremo de España, que durante la celebración del referéndum soberanista del 1 de Octubre no existió "ningún tipo de violencia" que justifique la acusación de rebelión que pesa sobre él y otros líderes separatistas.

Puigdemont niega que se apelara a la violencia durante el referéndum independentista



Los argumentos de la defensa



Los procesados alegan en este recurso que promover un proceso independentista, "es plenamente admisible en el marco constitucional español, siempre que no sea mediante el uso de la violencia", y especifican que "por violencia no cabe entender las manifestaciones de protesta, por numerosas que sean, ni las actuaciones reprobables y aisladas de quienes causan daños en el marco de las referidas manifestaciones".



El recurso presentado por los acusados y elaborado por el abogado de Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, insiste en que "tanto la convocatoria de un referéndum como la declaración de independencia de una parte del territorio de forma pacífica son hechos que no pueden subsumirse en la configuración de ningún tipo penal". Por otra parte, la defensa también cuestiona la acusación por malversación argumentando que "no se cumplen los requisitos objetivos" para sostenerla.



El expresidente de la Generalitat fue detenido el pasado domingo 22 de abril, cuando se desplazaba de Finlandia a Bélgica, tras la activación de una orden internacional de arresto dictada por el Alto Tribunal español.