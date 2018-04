Zenteno dio positivo en control de dopaje



03/04/2018 - 09:01:44

Diez.- El club Wilstermann y el combinado boliviano recibieron un golpe duro en las últimas horas. El capitán del equipo cochabambino y zaguero de la selección nacional, Edward Zenteno, dio positivo en un control de dopaje ocurrido el 14 de febrero ante el brasileño Vasco da Gama, por Copa Libertadores.



El presidente de la institución, Gróver Vargas, confirmó la información este lunes a DIEZ, desde Cochabamba. “La anterior semana nos notificaron por la prueba de Edward Zenteno y estamos trabajando en el tema para explicar lo que pasó. Esperemos –estamos casi seguros- que sea a favor del jugador”, dijo el titular aviador.



Vargas enfatizó de que Zenteno no sabía que el producto quema grasa que consumió contenía una sustancia energizante, que incidió en el resultado de la muestra. “Él no conocía la información, no puedo hablar mucho sobre el tema porque estamos en plena investigación”, remarcó Vargas. Agregó que se están buscando las pruebas para evitar una sanción en contra del jugador.



Zenteno es el primer capitán del rojo valluno y el segundo en ocupar el brazalete (el primero en Ronald Raldes) en el combinado nacional. La dirigencia presentará la documentación requerida por la Conmebol en el transcurso de la semana. “Los detalles no podemos dar a conocer porque estamos en el proceso de recopilación de documentos”, concluyó.



Recibe el apoyo de su entrenador



El director técnico de Wilstermann, Álvaro Peña, expresó su respaldo a Edward Zenteno. "Tiene mi total apoyo porque no es cocaína u otra droga que beneficie para jugar, en ese sentido tiene todo el respaldo del cuerpo técnico", afirmó Peña, tras el partido ante Guabirá (3-0) en Sacaba. En ese compromiso, Zenteno anotó el segundo tanto del rojo.