Libertadores. Los atigrados buscarán sumar su segunda victoria luego de ganarle a Peñarol. Martes, 3 de Abril, 2018 Un-zarpazo-pretende-dar-el--tigr

03/04/2018 - 08:56:59

El Día.- Un examen difícil y complicado será el que tendrá The Strongest en su segundo partido de la Copa Libertadores de América, cuando visite hoy a Libertad de Paraguay en Asunción, con la idea de confirmar lo hecho en su anterior partido cuando derrotó de local a Peñarol 1-0.



El partido se jugará desde las 18:15 en el estadio Nicolás Leoz de propiedad del club “gumarello”, que también buscará consolidarse en la tabla del Grupo 3, tras haber vencido de visitante a Atlético Tucumán.



Con Farías en el banco. El equipo atigrado espera comenzar de la mejor manera la segunda etapa de César Farías en el mando como entrenador, luego de asumir el pasado viernes, horas antes del lance ante Nacional Potosí ante el que terminó perdiendo 0-1 por el torneo local.



Según lo expresado por el entrenador llanero ayer tras la práctica matinal, es muy difícil que sus dirigidos agarren de manera rápida los conceptos que pretende de cuando él lo dirigía, pero aguarda que se imponga el espíritu atigrado que es lo que caracteriza históricamente a través del tiempo.



Farías adelantó que la premisa principal es no dejar que los paraguayos levanten centros, un arma muy peligrosa que saben manejarlo muy bien.



La misma base. Aunque no lo confirmó, Farías mantendrá la base del equipo que ha estado jugando, aunque no descartó algún movimiento táctico.



Por su lado, Aldo Bobadilla, técnico de Libertad, aseguró que no solo que tiene como objetivo la victoria hoy, sino llegar lo más lejos en 2018.



152 Partidos

son los que lleva jugando The Strongest en la historia de la Copa.



En la única visita a Asunción el "tigre" cayó



La única vez que The Strongest jugó en Asunción en la historia de la Copa Libertadores de América ante equipos paraguayos, fue goleado por Guaraní por 4-1.



Eso ocurrió el 17 de abril de 2001 en el penúltimo partido que jugó por el Grupo 5 que integraban además River Plate de Argentina y El Nacional de Ecuador.



Los goles del equipo paraguayo fueron anotados por Darío Verón (6"), Julio González (7"), Néstor Isasi (37") y, Néstor Espinoza (86"). En tanto que Sandro Coelho (68") el descuento de los atigrados.



Diez y siete años después, los atigrados volverán a suelo guaraní en busca de cambiar la historia.