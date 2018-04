Alcaldía de La Paz hará contratos de hasta Bs 1 millón sin aval del Concejo



03/04/2018 - 08:52:38

Página Siete.- El Gobierno Municipal de La Paz podrá hacer contrataciones hasta por un millón de bolivianos sin la necesidad de que pasen al Concejo para su aprobación, según la Ley edil 280, publicada el pasado jueves. Esta disposición beneficiará los procesos de contratación indistintamente de su modalidad.





La Ley edil de Contratos y Convenios N° 280, en su artículo siete, segundo parágrafo, establece que se “exceptúan de la obligación prevista en el parágrafo anterior (de pasar a control del Concejo de La Paz) los procesos de contratación -indistintamente de la modalidad- y los convenios siguientes: a) contratos cuya cuantía sea igual o menor a 1.000.000 (un millón de bolivianos); b) Contratos por Bienes y Servicios Generales Recurrentes independientemente de su cuantía”.





La norma también establece que los contratos, cuyo monto sea mayor al millón de bolivianos, están en la “obligación” de ser remitidos al Concejo Municipal para su aprobación.





Fiscalización





Antes de la promulgación de la norma, todos los contratos debían pasar al Concejo edil para su revisión y posterior aprobación. Según la concejal del partido SOL.bo, Cecilia Chacón, la nueva norma hará “más eficiente” el trabajo de fiscalización.





“Se determinó en esta norma que se van a revisar todos los contratos mayores a un millón de bolivianos y que no revistan contratación de servicios como combustibles, electricidad y teléfonos porque son contratos de ejecución continua y con un solo proveedor. (Por lo tanto) no es necesario lanzar procesos de licitación pública”, declaró.





El resto de los contratos iguales o menores a un millón de bolivianos que suscribe la municipalidad deberán ser colocados simplemente en una lista y ser enviados de forma mensual al Concejo.



“Cualquier concejal, en el marco de sus competencias, podrá solicitar discrecionalmente el contrato que requieran revisarlo y pasarlo al Concejo ya sea para aprobación o rechazo del proceso”, añadió Chacón.





La norma, en su artículo 14, establece esta potestad de los legisladores municipales. “La atribución fiscalizadora del Concejo Municipal podrá ser ejercida en cualquier momento respecto a los procesos de contratación y/o convenios suscritos que no requieran ser remitidos para su suscripción”. Incluso, añade que “los trámites solicitados a efectos de su fiscalización por algún concejal ameritarán pronunciamiento expreso por parte de la autoridad solicitante y su tratamiento en el pleno del Concejo a fin de su conocimiento y consideración”.





El concejal opositor por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Jorge Silva, afirmó que tal medida no es suficiente. “La fiscalización debería ser oportuna. Lo que hemos visto es que cuando uno solicita la información del contrato se entrega después de seis meses, un año y en algunos casos ni siquiera la entregan. No es una garantía esa disposición que mencionan”, dijo, y teme que en estos nuevos procesos suceda lo mismo.



Tal apreciación fue calificada de “falsa” por Chacón. “Lo que estamos permitiendo es que todos los concejales, independientemente de su color político, puedan requerir los contratos. Si hubiera una demora tenemos toda la posibilidad de emitir llamadas de atención”, dijo.



Luego de que cualquier concejal hubiera solicitado información de un determinado proceso podrá pedir que no sea aprobado. La norma, en su artículo 13, define que “el concejal o la comisión correspondiente elaborará un informe que justifique y respalde la determinación de no aprobación del proceso de contratación o firma del convenio para su posterior devolución al Órgano Ejecutivo Municipal”.





Otras causales de rechazo son: que se verifique el incumplimiento de las disposiciones y procedimientos nacionales y/o municipales; que no se absuelvan observaciones efectuadas a través de instrumentos de fiscalización, o que se “evidencie” la inobservancia de las normas del financiador.





Silva reconoció que la elaboración de la norma es una atribución municipal y que no podría presentar una denuncia ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). “Pero no deja de ser una ley abusiva porque evade de forma tramposa la fiscalización oportuna”, dijo.