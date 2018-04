Santa Cruz necesita 1.300 ítems para aliviar el bolsillo de los padres



03/04/2018 - 08:51:30

El Deber.- Los maestros urbanos de Santa Cruz inician hoy medidas de presión, entre ellas la huelga de hambre seca, para exigir la atención a un pliego petitorio de varios puntos, que incluye la dotación de ítems, una de las principales necesidades de las escuelas de la región, que arrastra un déficit de 1.300 cargos, obligando a los padres de familia a sacar plata de sus bolsillos para cubrir esta carencia.



Según la Federación Departamental de Maestros Urbanos, el distrito 4 (que comprende el Plan Tres Mil y sectores aledaños) es la zona con mayor necesidad de nuevos cargos. La federación se basa en un relevamiento de datos hecho en dicha zona, el mismo que da cuenta de que 49.560 horas de clases, que equivalen a unos 500 ítems, son pagadas con los aportes de los papás en 166 unidades fiscales y de convenio.

Si se toma en cuenta que los educadores reciben una remuneración de Bs 15 por hora de clase, esto significa que los padres aportan Bs 743.400 cada mes para cubrir la carencia de ítems solo en ese distrito de la ciudad capital.



Según el informe, las unidades educativas Luz del Mundo, Hernando Siles Reyes, Plan 4.000, Solidaridad 55 y Prof. Lily Calvimontes Orías son algunas en las que más horas de clase son pagadas por los padres de familia.

“Estamos pidiendo que los padres ya no paguen el sueldo de los maestros, pues esa es una obligación del Estado. Son demandas exclusivas de Santa Cruz porque esta es la región con mayor crecimiento vegetativo, migración y deuda histórica del país”, dijo el secretario ejecutivo del sector, Saúl Ascárraga, al referirse a las medidas de presión.



Paro de 24 horas

El dirigente convocó a los docentes a una asamblea general, que se realizará hoy, a partir de las 8:30, en el colegio Nacional Florida, en la que se ratificará el paro, de 24 horas, que se cumplirá mañana si es que las autoridades educativas no dan señales de solución al conflicto. Ascárraga adelantó que una vez finalizada la asamblea, cinco maestros ingresarán en huel-

ga de hambre seca, haciéndo-

se tapiar en el ingreso de la fe-

deración.

Otras de las exigencias del sector son la nivelación de la carga horaria laboral (algunos trabajan 72 horas semanales y otros más de 120), mayor presupuesto para educación y reconocimiento a la licenciatura con un mejor salario.



Las medidas son apresuradas

Para el subdirector de educación regular, Víctor Galarza, las medidas de los maestros son apresuradas, considerando que ha habido acercamientos entre la dirigencia nacional y el Ministerio de Educación para buscar una solución a las demandas, que son de tipo estructural.

“Sería adelantarse a los hechos tomar medidas”, dijo Galarza, al pedir a los docentes no perjudicar a los estudiantes con la suspensión de clases; recordó que la inasistencia a la fuente de trabajo es sancionada con descuentos en el salario.

Galarza manifestó que este año el Ministerio de Educación ha dotado de 44.236 horas a la región (460 ítems), siendo el Plan Tres Mil el más beneficiado, con 8.728 horas.