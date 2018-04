Surge polémica por fotos en redes sociales: Expolicía cubano instruye al Gacip



03/04/2018 - 08:46:47

El Día.- Unas fotos que circularon en las redes sociales, donde un expolicía cubano en el grado de teniente coronel identificado como Leonel Pompa Caballero, viste uniforme de la Policía Boliviana y empuña un fusil de asalto, desataron una serie de cuestionamientos e interrogantes. El extranjero se desempeña desde hace más de 6 meses atrás como instructor del Grupo de Apoyo Civil de la Policía Boliviana (GACIP) cuya unidad se encuentra en el 4to anillo ingreso al puente Urubó.



Irregular. Son varias las fotografías que hicieron circular donde se muestra a Pompa con uniforme policial camuflado posando en camionetas de la Policía Boliviana. Para el exdirector de la Felcc, Juan Carlos Ramos, dijo que esta figura irregular es calificada como ultraje a los símbolos patrios. "No puede un extranjero colocarse insignias y mucho menos uniformes de otros países", indicó. Ramos comparó la coyuntura al del italiano Marino Diodato, donde el extinto presidente Hugo Banzer Suárez creó un Decreto presidencial para que Diodato sea instructor de la Fuerzas Especiales en el país. "Él tenía (Marino) el rango y el grado, pero no podía utilizar distintivos de este país", aclaró.



Contribución. En contacto con los medios, Pompa dijo que su único fin es contribuir a la formación integral de la Policía y su situación en el país es legal. "No me interesa la política solo contribuir con mis conocimientos. El cubano jubilado en el grado de teniente coronel dijo que en su país fue jefe de un comando especial de la fuerza élite de su país, jefe de seguridad del Ministerio del Interior de Cuba y presidente de la Federación de Artes Marciales Mixtas.