Las empresas deben aprovechar la tecnología para masificar sus servicios



02/04/2018 - 21:13:37

Nelson Cuentas, Country Manager de Preteco Bolivia, sostiene que las empresas en Bolivia deben aprovechar la tecnología para poder masificar y mejorar sus servicios hacia sus clientes.



1. ¿Cuáles sonlos requerimientos en términos de tecnología más frecuentes de las empresas bolivianas?



Hoy las empresas en Bolivia y el mundo buscan soluciones que sean apropiadas para su negocio, que sean confiables, escalables y permitan operar su gestión desde cualquier lugar y dispositivo. Este concepto nos lleva a que las empresas buscan proveedores que unifiquen estos criterios y que puedan ofrecer un portafolio completo e integrado. Las empresas buscan que sus necesidades sean resueltas de manera integral, no de forma parcial.



En línea con esto, al contar Oracle con un Portafolio de más de 12.000 productos y soluciones, y con la posibilidad de desplegar los mismos en casa del cliente o en la nube, nos permite desde Pretecoposicionarnos como un referente para poder apoyar a las empresas bolivianas en estos requerimientos antes descriptos.





2. ¿Cree usted que la transformación digital llegó a Bolivia? ¿Qué tipo de empresas adoptan más rápidamente la tecnología?



La transformación digital es un concepto que tiene un inicio pero que debe readecuarse constantemente en función a las necesidades de los clientes y las prestaciones de las empresas. En Bolivia existen muchas empresas que están trabajando en su transformación digital y que al día de hoy cuentan con servicios que son de uso cotidiano para la gente de a pie tales como la banca por internet, la billetera móvil, venta de servicios por internet y otros.





3. ¿De qué se trató el lanzamiento de la solución para la gestión financiera de las empresas: NETSUITE? ¿Cómo va a ser su distribución en Bolivia?¿Por qué recomienda a las empresas el uso de esta tecnología?



NetSuite de Oracle integra todos los departamentos, divisiones, líneas de negocios y ubicaciones geográficas de la organización en un sistema de información unificado para toda la empresa. Teniendo una visión completa de todas las cuentas, y estas vinculadas a la información del cliente, los procesos de ventas y el marketing. Y como todo se basa en la nube, se puede acceder a la informaciónactualizada en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo.



Un punto importante de esta solución es que fue concebida (desarrollada) en la nube lo que permite que sea muy ligera y no requiere de grandes anchos de banda para ser utilizada desde cualquier lugar, asi mismo al contratar solo servicios de suscripción la empresa que decida utilizar NetSuitede Oracle no deberá pensar en servidores, software y otros servicios que demanda cualquier solución on premise (instalada en casa del cliente). Desde Preteco en Bolivia acompañamos a las empresas a la migración y adopción de esta tecnología, tenemos en el país la distribución de esta solución.





4. ¿Cuáles son las tendencias tecnológicas para Bolivia y el mundo en este 2018?



La tendencia en 2018 es el poder llegar a los usuarios desde distintos accesos con un punto único de atención, es importante para las empresas el aprovechar las nuevas tecnologías para poder masificar servicios y brindar atención a clientes que antes no estaban en su radar.