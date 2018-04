Municipio ejecutó con éxito el Plan de Semana Santa en la capital cruceña



02/04/2018 - 21:07:45

Santa Cruz.- Concluida la celebración religiosa más importante de la iglesia católica, el municipio cruceño informó que ejecutó con éxito el Plan de Semana Santa, con el despliegue de los funcionarios que trabajaron en conjunto para precautelar la salud y la seguridad de toda la ciudadanía. Este plan fue implementado por sus distintas reparticiones y dio prioridad a la seguridad en los templos y el control sanitario en los puntos de venta de pescados y productos de mar.



La Secretaría Municipal de Abastecimiento y Servicios, a través de sus Direcciones de Inocuidad Alimentaria y Defensa al Consumidor realizó el estricto control de alimentos en los mercados: Los Bosques, Florida, Miraflores, Los Tusequis, Las Américas, Plan Tres Mil, Primavera y Santa Cruz Sur, en los cuales decomisaron alrededor de 200 Kg de pescado en mal estado.



“No es una cifra alarmante, como la que hemos tenido en los anteriores años, creo que ya se va creando un poco más de conciencia de parte de los mismos vendedores de no vender productos que estén en mal estado”, señaló Fernando Antelo, Secretario de Abastecimiento y Servicios, en cuanto a las cifras proporcionadas por el departamento de Inocuidad Alimentaria.



Por otro lado, a través de la Dirección de Defensa al Consumidor, fueron alrededor de 190 kg de productosdecomisados a los comerciantes mayoristas importadores de productos de mar.



“Gracias al trabajo que hemos realizado no hemos tenido hasta el momento ni una denuncia de alguna persona que hubiera ingerido productos que hubieran ocasionado daño a la salud, esto quiere decir que, a través de la Secretaría y estas dos direcciones, han trabajado al cien por ciento, evitando que algún tipo de producto en mal estado esté en manos de los consumidores finales”, puntualizó Antelo.



En lo que corresponde a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se ha coordinado labores con las otras reparticiones municipales para brindar el apoyo a través de la Guardia Municipal y el Departamento de Emergencia Municipal.



“Tenemos resultados positivos puesto que no se han llegado a atender casos de relevancia, se ha cubierto lo que corresponde a la seguridad y el apoyo que tenemos a las diferentes Secretarías. Resaltar el buen comportamiento de nuestra ciudadanía, tanto en mercados como en las visitas a las diferentes iglesias,que ha facilitado el trabajo de seguridad”, destacó el Cnel. Jhonny Requena, Jefe de la Guardia Municipal.



El trabajo de la Dirección de Espacio Público, dependiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se llevó a cabo la Feria del Pescado en el Cambódromo-entre séptimo y octavo anillo-, donde fueron ubicados alrededor de 100 feriantes que pusieron a la venta variedad de pescados entre crudos, cocidos.



“Se ha efectuado un trabajo conjunto con todas las notificaciones, citaciones, notificaciones y decomisos leves por utilizar espacios no autorizados; estoscomerciantes han sido, justamente, trasladados al Cambódromo para que desarrollen la actividad de forma correcta, como era lo que se estimaba”, informó Patricia Teodovich, de esa Dirección Municipal.



Entretanto, la Secretaría de Movilidad Urbana, a través de la Dirección de Transporte y Señalización, se ocupó delas vías, comenzado el jueves con los cierres de calles, en el centro de la ciudad, en el perímetro de las iglesias circundantes a la plaza principal. Del mismo modo, efectuaron controles en cuatro mercados, principalmente en Los Bosques, en el que se detuvo, con grampas, a dos vehículos de alto tonelaje, que expendían mercadería sobre la avenida principal; asítambién un veintenar de vehículos particulares que se encontraban estacionados sobre la vía pública.



“Este trabajo ha sido coordinado justamente con la Dirección de Tránsito que se encargó de realizar las multas correspondientes a los vehículos que paralizábamos con grampas”, informó Roger Franco, Director de Transporte y Señalización.



De igual manera, se llevó a cabo el cierre de la vía principal de acceso al mercado Florida, además de los operativos móviles en la zona del Cambódromo y sobre el cuarto anillo de la avenida Virgen de Cotoca.



En lo relacionado con el aseo urbano, Empresa Municipal de Aseo de Santa Cruz (Emacruz) fue la encargada de mantener la ciudad pulcra.

“Hemos desplegado cerca de 1.200 personas para hacer todo el trabajo de recolección limpieza de todos los centros. Entre el jueves y sábado, se recolectaron cerca de 5.200 toneladas de residuos; se movilizaron cerca de 60 equipos, entre camionetas, compactadores, volquetas y camiones”, explicó Johnny Bowles, gerente de Emacruz.