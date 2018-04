Gobierno lamenta que grupos de gremiales alienten el contrabando



02/04/2018 - 21:02:32

La Paz, (ABI).- El Gobierno lamentó el lunes que algunos grupos de gremiales, a la cabeza de Francisco Figueroa, alienten el contrabando mediante movilizaciones en contra de un proyecto de ley que busca endurecer las acciones de seguridad para combatir esa actividad.



En una conferencia de prensa, el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Arturo Alessandri, dejó en claro que el proyecto de Ley para el Fortalecimiento de la Lucha Contra el Contrabando de ninguna manera afecta los intereses del sector gremial.



"Consideramos que es un intento de defender a los contrabandistas y viene siendo un intento forzado de recrear argumentos que no están con la verdad ni con los argumentos del proyecto de ley", dijo.



La propuesta de ley fue presentada por el Gobierno tras la muerte de dos efectivos de las Fuerza Armadas en una emboscada de contrabandistas de autos y, actualmente, es analizada en la Cámara de Diputados.



Alessandri también aclaró que el Registro Obligatorio de Empleadores tampoco afecta a los gremialistas, puesto que ese trámite solo atinge a las empresas por la relación obrero-patronal.



"Podemos afirmar de manera categórica que Figueroa está usando criterios forzados, criterios que están alejados de la verdad, de la propia norma, para justificar movilizaciones que no tienen si no otro matiz que de carácter político", señaló.