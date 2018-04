Horror por el asesinato de una mujer embarazada para robarle su bebé



02/04/2018 - 18:39:20

RT.- Jessica Gabriela, una joven de 20 años que estaba embarazada de ocho meses, ha muerto asesinada en Tampico (Tamaulipas, México) a manos de un matrimonio que deseaba robarle su bebé.



Al parecer, alguien contactó con la víctima a través de Facebook y le iba a entregar ropa para bebé el 27 de marzo, aunque no hallaron su cadáver hasta el pasado domingo.



La Policía de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas ha detenido a Cynthia Fátima "Ñ" y a su esposo, Omar Enrique "N", quienes habrían cometido un doble asesinato al matar a la madre y al nonato, informa El Universal.



El matrimonio acudió a un hospital con el bebé sin vida y aseguró que Cynthia había abortado. No obstante, los trabajadores del lugar se dieron cuenta de que no era verdad y avisaron a las autoridades, que detuvieron a la pareja. Más tarde, encontraron el cuerpo sin vida de la joven en el domicilio de la presunta asesina, dentro de una bolsa escondida debajo de una cama.



La joven murió debido a la hemorragia que le causó el corte con un instrumento puntiagudo en su abdomen. El suceso ha conmocionado a los habitantes del lugar.