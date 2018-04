Un pez deja ver su esqueleto en impactante detalle

02/04/2018 - 18:36:56

RT.- Un pez normalmente considerado como bonito ha sido presentado en una dimensión inusual, que le podría poner los pelos de punta a cualquier persona sensible.



En la imagen tuiteada por Leo Smith, profesor asociado de ecología y biología evolutiva en la Universidad de Kansas (Estados Unidos), se aprecia un Eumicrotremus orbis en su mejor aspecto demoníaco, informa Live Science.



Pacific Spiny Lumpsuckers (Eumicrotremus_orbis) always struck me as cute, but this skeleton under fluorescence for an upcoming @ASIHCopeia submission makes them look pretty demonic.



If you want to see them in their more traditional cute form, check out: https://t.co/mFzEjn9cOi pic.twitter.com/X3H7XpRXTo — Leo Smith (@fishphylogeny) 21 de marzo de 2018





Los eumicrotremus son peces pequeños y redondos, de ojos saltones, cuyo cuerpo está cubierto con pequeños bultos o protuberancias puntiagudas. Habitan en las frías aguas del norte del Pacífico, a profundidades de hasta 500 metros, y alcanzan hasta 18 centímetros de largo.



Los bultos y el esqueleto de este pez fluorescen bajo ciertas radiaciones del espectro electromagnético, y es esa la propiedad que un grupo de investigadores aprovechó para observar con ayuda de un microscopio un ejemplar muerto, después de tratarlo con enzimas para hacer los tejidos transparentes y "desnudar" así el esqueleto.