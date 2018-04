Incahuasi: Gobierno descarta asistir a audiencia convocada por Asamblea de Santa Cruz



02/04/2018 - 18:07:28

La Paz, (ABI).- El Gobierno descartó su asistencia a la audiencia pública convocada para mañana, martes, por la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz para tratar el tema del congelamiento de recursos del reservorio gasífero Incahuasi.



En una conferencia de prensa, el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Arturo Alessandri, dejó en claro que el congelamiento de recursos es una determinación judicial y no corresponde al órgano Ejecutivo.



"No siendo una responsabilidad directa o indirecta del Gobierno el congelamiento de las regalías, no corresponde que nos prestemos a un juego político que lo único que pretende es alentar un regionalismo, alentar una falsa confrontación entre los bolivianos", dijo.



Representantes de la Gobernación de Santa Cruz y de la Asamblea Legislativa Departamental sostienen que el Gobierno es responsable de que esa región no reciba las regalías de las operaciones de Incahuasi.



Una sentencia del Tribunal Constitucional estableció el 15 de noviembre de 2017 la suspensión del pago de regalías hasta que se realice un estudio técnico para determinar si el reservorio de gas es compartido o no entre Santa Cruz y Chuquisaca.



"Con ese antecedente, como Gobierno, anunciamos que ni el ministro de la Presidencia ni ninguna autoridad del Gobierno central asistirá a esta audiencia", agregó Alessandri.



El viceministro dijo, además, que los políticos de la oposición (autoridades, legisladores y cívicos) deben entender que los límites departamentales se definen por leyes y no por una determinación administrativa.



"Ninguna instancia del Ejecutivo tiene la potestad o autoridad para congelar o retener las regalías", estableció.