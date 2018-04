Doble vía Oruro-Challapata será construida con una inversión de $us 413 millones

02/04/2018 - 18:05:34

Oruro, (ABI).- El gerente regional de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC); Edwin Gonzales, informó el lunes que la carretera doble vía Oruro-Challapata, de 112 kilómetros de largo, será construida en cuatro fases, con una inversión de 413 millones de dólares.



"El proyecto comprende todo el tramo desde Oruro hasta Challapata y (para) la primera fase ya se está iniciando el trámite de financiamiento, los tres restantes es el compromiso de los diputados gestionar", informó a los periodistas.



Explicó que el proyecto de la doble vía Oruro Challapata fue presentado al pleno de la Brigada Parlamentaria de Oruro, con un informe sobre las características técnicas, el estado actual del financiamiento y la planificación de ese proyecto.



Por su parte, la representante de la ABC, Alina Arinez, explicó que el estudio de factibilidad de la doble vía Oruro-Challapata tuvo un costo de 6 millones de bolivianos y una proyección de costo de ejecución de 413 millones de dólares.



Sin embargo, dijo que "ya no existe financiadores para este tipo de montos", por lo que se ha solicitado a la consultora ECR la división de esa obra en cuatro fases, cuyo primer tramo comprende 19,9 kilómetros y requiere un financiamiento de 63 millones de dólares.



"Los subsiguientes tres tramos a solicitud del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (Vipfe) se van a sub tramificar, porque no se está pudiendo conseguir financiamiento, no solo para este proyecto sino para cualquier otro", agregó.