Reportan 48% de reducción en la exportación de productos no tradicionales de Cochabamba

02/04/2018 - 17:57:32

Cochabamba, (ABI).- El presidente de la Cámara de Exportadores de Cochabamba (Cadexco), Gunther Haas, informó el lunes que las ventas en el exterior de productos no tradicionales llegó a 12 millones de kilos en volumen en enero de este año, lo que equivale a un 48% de reducción con respecto a los 23 millones de kilos que se tenía en el mismo período de tiempo la gestión pasada.



"Tenemos una caída otra vez este año del 48 por ciento en volumen. Estamos hablando de que el año pasado estábamos exportando en volumen más o menos 23 millones de kilos y este año 12 millones", dijo a los periodistas.



Detalló que la disminución de las exportaciones se concentró en casi todos los sectores del rubro no tradicional, por una caída en la demanda de los productos regionales, en el contexto internacional.



A su juicio, el requerimiento de mercancías producidas en Cochabamba bajó en el mercado externo porque sus costos son más elevados, en comparación a lo que sucede con las ofertas de otros países vecinos como Argentina, Chile y Brasil.



"Como ser en la ulexita, en Bolivia más o menos se exporta la tonelada en 450 dólares por tonelada y a nivel de nuestros países está en 250 dólares", sostuvo.



El titular regional de la Cadexco dijo que los resultados de exportación registrados en febrero y marzo de este año serán consolidados en los próximos meses.