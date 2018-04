Diputado del MAS asegura que anteproyecto de ley contra el contrabando no afecta a gremialistas

02/04/2018 - 17:54:46

La Paz, (ABI).- El jefe de la bancada del Movimiento Al Socialismo en Diputados, David Ramos, indicó el lunes que el anteproyecto de ley de Fortalecimiento de Lucha Contra el Contrabando, no afecta a gremialistas, quienes anunciaron movilizaciones en contra de la norma.



"Esta ley no afecta al sector de los gremiales (...) el espíritu de la ley es fortalecer institucionalmente a la Policía, Aduana, Fuerzas Armadas y al Ministerio Público en la lucha contra el contrabando", indicó a los periodistas.



El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en su estación en grande el anteproyecto de ley, a solicitud del presidente Evo Morales, tras la muerte de dos efectivos de las Fuerza Armadas en una emboscada, que ocurrió el 11 de marzo, luego de la incautación de dos vehículos "chutos" en Sabaya, Oruro.



Ese hecho hizo que los gremialistas y comercializadores de ropa usada se declaren en estado de emergencia y anuncien movilizaciones, en rechazo a la norma porque supuestamente afectaría a sus fuentes laborales.



Según el artículo 6 de ese proyecto establece que las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana están facultadas al uso de armas de fuego, municiones, explosivos, equipamientos y otros materiales que sean proporcionales al riesgo de los operativos en la lucha contra el contrabando.



También faculta a los efectivos militares a practicar arrestos y aprehensiones a los contrabandistas en caso de flagrancia del delito, debiendo entregar al presunto delincuente a las autoridades competentes en el plazo establecido en el Código de Procedimiento Penal.