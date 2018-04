Buffon: ¿Mi sueño de ganar la Champions? La historia dice que el Madrid es el mejor



Marca.- Gian Luigi Buffon volverá a enfrentarse al Real Madrid 300 días después de la final de Cardiff. "Lo sé, lo sé y también sé que tengo 40 años. No he cambiado tanto. Esperemos que toda sea diferente y que ahora cambie el sentido de todo lo que pasó en Cardiff", bromea sobre el especial aniversario del choque ante el equipo blanco.



¿Qué explicación encuentra a eso de que a dos partidos sean capaces de eliminar al Real Madrid, pero que pierdan en las finales?

No hay explicación, pero ya me gustaría ganar las finales. Nos sucede lo mismo con el Barcelona. Ganamos en un partido de 180 minutos, pero perdemos en los de 90. Tendremos que ir jugar las finales a 180 minutos. Es complicado de encontrar una explicación, pero demuestra que sabemos jugar ante equipos de este nivel. Seguramente no se juega igual cuando el partido es a 90 minutos y no a 180.



¿Ha repasado muchas veces lo sucedido en la final?

Claro que si aunque nada va a cambiar. Ganó el equipo más fuerte sobre el terreno de juego. Ahora lo que tenemos que hacer es poner nuestra cualidades y nuestra manera de jugar para lograr un equilibrio.



¿Qué pasó en esa final para que terminara con esa goleada?

Ganó el mejor equipo, pero nosotros no estuvimos tan mal para recibir una goleada así. Hay momentos en los partidos en los que la fortuna te sonríe o no y ese día no nos ayudó.



¿Tiene claro qué hay que hacer para poder derrotar al Real Madrid?

Poner sobre el césped nuestras mejores características, que será lo que haga el entrenador.



Cuando perdió la final de Cardiff, dijo que la Champions era un sueño imposible, ¿vuelve a pensar lo mismo otra ve que se ha cruzado el equipo blanco en su camino?

El Real Madrid es mejor equipo que la Juve. No lo digo yo, lo dice la historia, el palmarés, los números y ante esa situación creo que ganar la Champions sigue siendo un sueño que es muy complicado de cumplir. Podemos competir contra el Real Madrid, pero ellos a lo largo de su historia y en los últimos años han demostrado que tienen algo especial, distinto.



¿Qué puede ser eso de ser distinto al resto ?

Pues que es el mejor equipo del mundo con diferencia. ¿Alguien lo duda? Ganar tres Champions en los últimos cuatro años lo dice todo. Es el número uno y nadie lo puede discutir.



¿Es invencible este Real Madrid en Europa?

No, ningún equipo es invencible. Es que un equipo muy complicado de ganar. El Real Madrid puede ser favorito, pero la eliminatoria ahora está al cincuenta por ciento. Tenemos que ser ambiciosos. Está la historia y el presente, pero la Juve también es un gran equipo, que sabe ganar títulos.



¿Cree que el partido del martes será como la final de Cardiff o como un partido de la eliminación de hace tres temporadas?

Cada partido es diferente. No me gustaría que fuera como lo de Cardiff. Estamos jugando bien, pero no somos favoritos. Sabemos el rival contra el que jugamos y el objetivo es estar en la pelea hasta los últimos minutos del partido del Bernabéu.



Con Cristiano Ronaldo en plena forma, demostrando que quiere seguir haciendo historia, ¿no?

A Ronaldo le tengo una admiración ilimitada, con el tiempo ha podido mejorar. Le admiro porque es una persona que sabe lo que hace y pragmática. En estos últimos años demostró ser inteligente. Cambió su posición, gasta menos energía que antes pero es realmente letal. Cara a la portería es realmente un asesino. Con esa claridad a la hora de marcar solo vi a Trezeguet. Tuve la suerte de jugar contra Ronaldo el brasileño, con y contra Ibrahimovic, pero Cristiano Ronaldo está coleccionando récord tras récord y de ahí mi plena admiración.



¿Qué supone la victoria ante el Milan cara a la Champions?

Es una gran alegría, una dosis extra de entusiasmo. Sabíamos que podíamos dar un paso muy importante tras el empate del Nápoles y ha llegado un triunfo ante uno de los equipos más en forma del campeonato.



Su amigo Casillas disputa este lunes su partido número 1.000...

Junto a Cech hemos marcado los tres una era en el fútbol del pasado e incluso en el moderno. Si seguimos siendo importantes para nuestros equipos, significa que todas las palabras fueron merecidas porque Iker, primero en el Real Madrid y ahora en el Oporto, está demostrando tener una calidad fuera de lo normal.