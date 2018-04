Caso Odebrecht: 4 decretos supremos de Mesa y 6 de Rodríguez activaron Roboré-El Carmen



02/04/2018 - 13:09:30

Opinión.- La carretera Roboré-El Carmen salpicada en los últimos días por la sospecha de una presunta coima a cargo de la brasileña Carmargo- Correa, fue activa entre 2004 al 2006, por diez decretos promulgados por los presidentes Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez Veltzé, según memorias institucionales y archivos digitales abiertos al público.



A través de las redes sociales se vinculó a ese hecho a Patricia Ballivián mencionada como exGerente General del desaparecido Servicio Nacional de Caminos (SNC), pero quien en realidad ocupaba el cargo el 2006 fue Jorge Nicolás Peredo Flores en la gestión del fallecido José María Bakovic Turigas, de acuerdo con las mismas memorias institucionales.



El fotoperiodista Sammy Schwartz dijo en un tuit que en la información entregada por Odebrecht a la Fiscalía de Perú, existen coimas pagadas a la Gerencia General del Servicio Nacional de Caminos y acompaña cifras de 93.000 y 5.000 dólares por obras en el exterior referidos el proyecto Roboré El Carmen, a cargo de la brasileña Camargo Correa.

Ballivián negó ese extremo porque no ejercía dicho cargo y planteó investigar las denuncias del fotoperiodista. Este fin de semana, el exvocero del expresidente Carlos Mesa, Osvaldo Candia, deslindó responsabilidad de la gestión y la atribuyó a Rodríguez Veltzé.



DECRETOS DE MESA



El expresidente Mesa promulgó el DS 27693 del 20 de agosto de 2004, en el que instruye al SNC a licitar las obras. A través del DS 27794 del 15 de octubre de 2004, vuelve a instruir al SNC a licitar y suscribir el contrato y el anterior.



El 27 de enero de 2005, en un acto efectuado en Palacio de Gobierno en presencia de Carlos Mesa, se firmó el contrato entre el SNC y LA ARG-Camargo Correa, gestor del financiamiento del 80 por ciento de 118, 93 millones de dólares, cubierto por el Programa de Apoyo a las Exportaciones (PROEX) del Banco do Brasil.



La agencia ANF cita ese día a Carlos Mesa agradeciendo al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y señalando que "Santa Cruz tenía escepticismo sobre mis palabras porque pasaba el tiempo y no había el contrato. Estoy contento, puedo decir al Comité pro Santa Cruz que estoy cumplimiento mi compromiso. Junto a las palabras vienen las obras, son los hechos que van a ratificar lo que uno dice, hoy ratifico con hechos la construcción del tramo".



Un día después promulgó el DS 27982, aceptando las condiciones de financiamiento ofertadas por los proponentes y se autoriza al SNC proseguir con la licitación y el 1 de febrero de 2005, mediante DS 27997 refrenda aceptando las condiciones de financiamiento ofertadas por los proponentes y se autoriza al SNC proseguir con el proceso de licitación del tramo El Carmen Arroyo - Concepción, que era la segunda parte de Roboré-El Carmen.



Mesa renunció el 6 de marzo de 2005 y el 18 de julio de 2005, cuando Rodríguez Veltzé asume la presidencia, mediante Nota VIPFE/DGFE/NEG-02313/2005, el Ministro de Hacienda de esa época se dirige al Ministro de Servicios y Obras Públicas y hace conocer que la CAF ha considerado "no elegible la garantía requerida por el PROEX", con lo que el proyecto cayó a fojas cero por falta de garantías.



ERA RODRIGUEZ VELTZE

Eduardo Rodríguez Veltzé promulgó el 8 de agosto de 2005, el DS 28277 autorizando al SNC realizar la invitación directa y la licitación para el tramo carretero El Carmen - Arroyo Concepción y al día siguiente promulga el DS 28278, autorizando al SNC realizar la invitación directa y la licitación para el tramo carretero Robore - El Carmen.

El entonces presidente en ejercicio, a la vez presidente del Senado, Sandro Giordano promulga la Ley N° 3187 el 30 de septiembre de 2005, autorizando al Poder Ejecutivo a licitar y/o contratar la construcción y supervisión del tramo carretero Roboré - Puerto Suarez.



Mediante DS 28497 del 10 de diciembre de 2005, Rodríguez autoriza al Ministro de Hacienda suscribir con la CAF, el Contrato de Préstamo por $us 180.000.000 para el proyecto "Corredor de Integración Vial Santa Cruz - Puerto Suárez, tramos Roboré el Carmen - Arroyo Concepción".

El 10 de diciembre de 2005, firma el DS 28506 pidiendo reglamentar la Ley N° 3187 de Sandro Giordano y autorizando al SNC proceder a la contratación de las empresas ARG-Camargo Correa oara la construcción y supervisión del tramo Roboré-El Carmen y abroga el D.S. 28278.



El DS 28507 del 10 de diciembre de 2005, Rodríguez autoriza procedeer la contratación para la construcción y supervisión del tramo carretera El Carmen-Arroyo-Concepción, se abroga el decreto 28277.



A través del DS 28509 del 15 de diciembre de 2005, Rodríguez autoriza al Ministro de Hacienda a suscribir con la CAF, el contrato de Préstamo por $us 180.0000 para el proyecto "Corredor de Integración Vial Santa Cruz - Puerto Suárez, tramos Roboré - El Carmen.



Osvaldo Candia precisa que el primer desembolso hecho por el exSNC a ARG-Camargo Correa se realizó el 16 de mayo de 2006.



Tanto en las gestiones de Carlos Mesa como de Rodríguez Veltzé, Bakovic ejerció la presidencia del exSNC, pero quien operaba administrativamente fue Jorge Peredo hasta agosto de 2006, cuando fue despedido del cargo por irregularidades.



Peredo era un hombre muy poderoso dentro el exSNC y por ello su cargo fue ampliamente debatido en esferas parlamentarias de ese tiempo, porque era designado directamente por Palacio de Gobierno, donde el mandamás era Gonzalo Sánchez de Lozada