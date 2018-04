Gobierno anuncia acciones legales contra docente de la UAGRM por discriminación



02/04/2018 - 13:07:06

Página Siete.- El director general del Comité Nacional Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, Leoncio Gutiérrez, anunció hoy que se asumirá acciones legales contra el docente identificado como J. C. H, de la carrera de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UGRM) por el delito de racismo.



"El Comité Nacional va actuar con lo que le faculta la ley para hacer conocer (el caso) al fiscal departamental de Santa Cruz y simultaneo a este hecho se emitió las notas de conformidad tanto a la CUB como a la Asociación de las Universidad Privadas del Estado Plurinacional de Bolivia", informó Gutiérrez.



El caso, que ocurrió la semana pasada, se viralizó en redes sociales mediante un audio en el que se oye al docente referirse a los collas como “ladrones, delincuentes y corruptos” en una serie de insultos, e increpa a una estudiante que cuestiona sus palabras al punto de intentar expulsarla del aula.



“Los collas de m… nos roban a nosotros los cambas, nos roban lo que yo compro. Entonces los collas de m... que son de La Paz, nos roban, acá nos asaltan. Son delincuentes, corruptos, toditos, hijos de p…. Nosotros no somos asaltantes ni ladrones, pero los collas sí lo son”, dice en medio de la clase.



Luego de que una de las estudiantes discrepa de su opinión, el docente se molesta con ella y le contesta en palabras fuertes “Andá a j… a otro lugar, a mí no me vengas con h…, se me va de aquí. Ustedes se molestan porque les digo que son masistas, centralistas. Se molestan cuando les digo que los ladrones son los collas y no los cambas”.



La Federación Universitaria Local de la UAGRM exigió a las autoridades destituir al docente de esta casa de estudios superiores; anteriormente el presidente de la Confederación Universitaria de Bolivia, Alejandro Añez, indicó que el caso se encuentra en manos de la justicia universitaria.



En lo que va del año se denunciaron aproximadamente 40 casos de racismo y discriminación, según el director general de Lucha Contra el Racismo, quien indicó que este tipo de actos también pueden denunciarse por la línea de WhatsApp 67150202.