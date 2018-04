Huanacuni: Chile auspicia una relación asimétrica con Bolivia



02/04/2018 - 13:05:31

La Razón.- Bolivia espera el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la demanda marítima con la mirada puesta en una sentencia favorable y la disposición de instalar un diálogo de buena fe con Chile en medio de una relación que actualmente está marcada por la asimetría auspiciada desde Santiago, no solo en lo comercial, sino en lo diplomático, afirmó este lunes el canciller Fernando Huanacuni.



Aún no se conoce cuándo será dictada la sentencia, pero ambos Estados esperan el resultado con sus visiones propias y contrapuestas en un momento complejo de su situación bilateral que se ahondó justamente después de que Bolivia presentara la demanda para que cumpla con sus compromisos de negociar una salida soberana al Pacífico.



Para Huanacuni, la relación a nivel consular que existe entre ambos Estados tiene “muchas aristas” que desvelan una inclinación a favor de Chile y una muestra, dijo, es la obligación dispuesta de que las autoridades bolivianas requieran visas de ingreso, situación que la administración de Evo Morales decidió no replicar.



“Entonces hay una relación asimétrica en la relación bilateral, pero no auspiciada por Bolivia sino por Chile, lamentablemente”, afirmó durante una entrevista con el canal estatal, en la que también dijo que otra muestra en lo comercial es el perjuicio al comercio de exportación e importación debido a los paros en aduanas y los de trabajadores portuarios.



Fue justamente una inspección hecha en 2016 por el entonces canciller David Choquehuanca que desató la molestia del entonces gobierno de Michelle Bachalet, que decidió establecer visas para autoridades bolivianas. Esa labor demostró el maltrato y hasta discriminación que sufría el transporte de carga boliviana en puertos de Arica y Antofagasta.



Esa labor fue encarada ya en medio de la demanda ante la CIJ, que ahora se apresta a dictar una sentencia luego de que finalizara la etapa de los alegatos orales en los que Bolivia sustentó los argumentos jurídicos, históricos y diplomáticos que apoyan la demanda que busca retomar una negociación para una salida soberana al Pacífico, arrebatada tras una invasión y guerra en 1879.



La administración de Santiago, por el contrario, insiste en que no cederá ni un milímetro de su soberanía y reivindica el respeto al tratado de 1904, que fijó los límites de ambos países tras la conflagración de 1879 que acabó cercenando la cualidad marítima boliviana.



“Tenemos la esperanza (de un fallo favorable) porque la Corte no solo es de derecho sino está basada también en el principio de justicia y la verdad. Bolivia ha ido con la verdad”, aseguró el Canciller.



Un día antes, el coagente de Bolivia en la demanda marítima, Sacha Llorenti, afirmó que los argumentos bolivianos han sido contundentes y que ahora toca esperar el fallo con serenidad y unidad.



"Bolivia está lista para generar las condiciones para restablecer las relaciones diplomáticas con Chile, está lista para trabajar junto a Chile propuestas concretas para poner en la mesa de negociaciones", perfiló en una entrevista en el canal estatal.



Huanacuni apuesta por el diálogo antes y después del post-La Haya, incluso reiteró la disposición boliviana de generar condiciones para restablecer las relaciones diplomáticas.