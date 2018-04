Will Smith en desastrosa cita romántica con la robot Sofía ZONA MULTIMEDIA

01/04/2018 - 18:52:43

RT.- El actor y cantante de hip hop estadounidense Will Smith tuvo una cita romántica con la famosa robot Sofía la Humanoide, que prometió aniquilar la humanidad durante su presentación pública hace dos años. A pesar del carisma de la estrella de Hollywood, parece que el encuentro no fue muy exitoso para el artista.



En el video, publicado en YouTube, se puede observar a Smith intentando coquetear con Sofía mientras están reunidos en un ambiente romántico con vino en un hotel en las Islas Caimán. Durante su incómoda cita, el actor bromea torpemente, se esfuerza por mantener la conversación e incluso trata de besar a la robot, pero es rechazado con la clásica oferta de "seguir siendo amigos".



En el encuentro, la humanoide también critica la música de Smith, afirmando que "no es para ella".



Sofía fue creada por la compañía Hanson Robotics y activada en 2015. Es capaz de representar 60 emociones humanas y mantener conversaciones simples. En octubre de 2017, obtuvo la ciudadanía de Arabia Saudita, lo que se convirtió en el primer caso en el mundo en el que se otorga la ciudadanía a un robot.