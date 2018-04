Jefe de ONU pide investigación independiente de enfrentamientos en Gaza



01/04/2018 - 18:32:06

VOA.- El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha pedido una "investigación independiente y transparente" sobre los enfrentamientos mortales en la frontera entre Israel y Gaza, que mataron al menos a 15 palestinos e hirieron a otros 1.400, incluidos más de 750 heridos por proyectiles.



El Consejo de Seguridad de la ONU celebró una reunión de emergencia el viernes para discutir la situación que se está desmoronando en Gaza, pero no decidió sobre ninguna acción o declaración conjunta.



Miles de personas asisten a los funerales de algunos de los asesinados, mientras los palestinos observan un día nacional de luto el sábado.



Danny Danon, embajador de Israel en la ONU, que no asistió porque estaba celebrando la Pascua, dijo en una declaración escrita que la reunión de emergencia se realizó "A pesar de la feroz oposición de Israel y Estados Unidos, y pidió posponer la reunión hasta después del Fiesta de Pascua ... "



Danon dijo: "Mientras los judíos de todo el mundo se reunían con su familia en la mesa del Séder para celebrar el feriado de la Pascua, los palestinos se hundieron en un nuevo engaño para poder usar a la ONU para difundir mentiras sobre Israel".



El ejército israelí dijo que sus tropas usaron "medios de dispersión de disturbios" para sofocar una de las mayores manifestaciones palestinas y estallidos de violencia a lo largo de la frontera en los últimos años.



El enviado palestino envoy Riyad Mansour condenó enfáticamente la "masacre" de "gente indefensa desarmada" y pidió "protección internacional" para los que viven bajo la ocupación israelí. Mansour también criticó a EE.UU. diciendo que siquiera actuar constructivamente en el tema israelí-palestino, debería permitir que el Consejo de Seguridad de la ONU cumpla con su responsabilidad y ratifique la ley internacional y las resoluciones del Consejo de Seguridad.



La violencia estalló cuando miles de palestinos se acercaron a la frontera. El ejército israelí dijo que sus tropas respondieron a los "principales instigadores" que estaban arrojando piedras y rodando neumáticos en llamas. El ejército israelí también acusó a los militantes de intentar llevar a cabo ataques bajo la fachada de las protestas masivas.



El Ministerio de Salud palestino dijo que las fuerzas israelíes dispararon balas, perdigones de acero recubiertos de goma y gases lacrimógenos.



Fue el día más mortífero en Gaza, un territorio palestino autónomo, desde la guerra de 2014 entre Israel y Hamas.



El subdirector de asuntos políticos de Estados Unidos, Taye-Brook Zerihoun, dijo en la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad que la situación en Gaza "podría deteriorarse en los próximos días" y pidió que los civiles no sean atacados.



El diplomático estadounidense Walter Miller le dijo al Consejo: "Estamos profundamente tristes por la pérdida de vidas hoy".



Instó a "los involucrados a tomar medidas para reducir las tensiones". Miller también dijo que era desafortunado que Israel, un aliado cercano de Estados Unidos, no pudiera participar en la reunión del viernes debido a las vacaciones de Pascua.



Mansour Al-Otaibi, embajador de Kuwait ante las Naciones Unidas, dijo que las acciones de Israel eran "una violación del derecho internacional humanitario".



Los palestinos han construido campamentos para protestas a lo largo de toda la Franja de Gaza en cinco lugares que se mantengan durante seis semanas. Se anticipa que familias enteras, hombres, mujeres y niños, participarán en las demostraciones de los campamentos.



El ejército israelí calculó que unos 30,000 manifestantes participan en las protestas.



Las demostraciones de una semana de duración, que finalizarán el 15 de mayo, están diseñadas para conmemorar la Nakba o "catástrofe" cuando cientos de miles de palestinos tuvieron que huir de sus tierras o fueron expulsados durante la guerra de 1948 que condujo a la creación de Israel.



El ministro de Defensa israelí, Avigdor Liberman, advirtió a los manifestantes de Gaza en un mensaje en árabe en Twitter: "El liderazgo de Hamas juega con sus vidas. Cualquiera que se acerque a la valla hoy se pone en riesgo. Le sugiero que continúe con sus vidas y no participe en una provocación ".



Israel ha desplegado más de 100 francotiradores a lo largo de la Franja de Gaza.



Se espera que la manifestación termine al mismo tiempo que Washington planea abrir una embajada en Jerusalén, una medida que ha enfurecido a los palestinos que han reclamado que la sección este de la ciudad sea la capital de su futuro estado.