Trump dice no más DACA y pide endurecer leyes

01/04/2018 - 18:31:02

VOA.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el domingo que las leyes de inmigración fueran más duras, y prometió que no habría ningún acuerdo para los jóvenes beneficiarios a DACA o programa de Acción diferida para los llegados al país de manera ilegal cuando eran niños.



"Los agentes de la Patrulla Fronteriza no pueden hacer su trabajo adecuadamente en la frontera debido a ridículas leyes (demócratas)", escribió Trump en su cuenta de Twitter el domingo por la mañana.



"Se hace más peligroso. Llegan caravanas [de personas]. Los republicanos deben aprobar leyes estrictas AHORA. ¡NO MÁS ACUERDO DE DACA! ".



"Estos grandes flujos de personas están tratando de sacar provecho de DACA" precisó Trump en uno de sus tuits.



El canal de noticias Fox, usó en sus titulares la palabra "caravanas" para referirse a los inmigrantes ilegales que llegan a los Estados Unidos.



La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA, se promulgó bajo la administración de Obama y permitió que los niños traídos ilegalmente a los Estados Unidos permanezcan, estudien y trabajen legalmente en este país.



La administración de Trump finalizó el programa en septiembre, pero le dio al Congreso seis meses para presentar un plan permanente para los beneficiarios del programa.



A pesar de los esfuerzos de los Demócratas, en el reciente proyecto de ley de inversión de $ 1,3 millones de dólares, firmado por Trump la semana pasada, no se incluyó las protecciones para los también llamados "soñadores". Los Demócratas habían pedido a los líderes republicanos que sometieran a votación en la Cámara de Representantes una serie de propuestas para proteger DACA.



Mientras tanto, los jueces federales ordenaron a la administración Trump que mantenga ciertos beneficios de DACA mientras se resuelven los desafíos legales.



Inicialmente, Trump había dicho que acordaría las protecciones para los beneficiarios de DACA si el Congreso aprobaba los fondos para un muro propuesto a lo largo de la frontera sur de los EE. UU. con México.



Pero en otro tweet el domingo por la mañana, Trump culpó a México por "hacer muy poco" para detener el flujo de inmigrantes hacia los Estados Unidos, amenazando con "detener" el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.



Aunque Washington aún no ha anunciado fechas, se espera que funcionarios de Estados Unidos, Canadá y México se reúnan en Estados Unidos el próximo mes para la octava ronda de conversaciones sobre el TLCAN.