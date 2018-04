Canciller de Chile insiste en que el Tratado de 1904 es la piedra angular de relaciones con Bolivia



01/04/2018 - 18:18:03

La Paz, (ABI).- El canciller de Chile, Roberto Ampuero, insistió el domingo en que el Tratado de 1904 es la "piedra angular" de las relaciones bilaterales con Bolivia y que el mismo ofrece a ambos países estabilidad y paz.



"El Tratado de 1904 es la piedra angular entre ambos países y establece un régimen muy beneficioso para el acceso mar de Bolivia", dijo, según el diario La Tercera.



A su juicio, un fallo favorable para Chile, en el marco de la demanda marítima boliviana impetrada en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, es que "impere el derecho internacional" y que "no se cuestione más el Tratado de 1904 que ha ofrecido a ambos países un marco de estabilidad y de paz".



Para Bolivia ese tratado "no garantiza ni paz ni amistad", porque fue "impuesto" tras una invasión chilena a sus costas sobre el océano Pacífico; además dejó en claro que no pide la revisión del mismo.



El ministro de Justicia de Bolivia, Héctor Arce, consideró que la decisión chilena de atrincherarse en el Tratado de 1904 devela una falta de argumentos y voluntad para negociar una solución satisfactoria al centenario diferendo marítimo entre ambas naciones.



"En lugar de concentrarse en explicar las razones de sus promesas de más de 100 años, dirigidas a negociar con Bolivia un acceso soberano al mar, (Chile) se atrincheró en una visión defensiva y que antagoniza a la propia Corte", dijo en una entrevista con el diario El Deber.



En abril de 2013, Bolivia pidió a la Corte de La Haya que declare a Chile obligado a negociar "de buena fe" un acceso soberano al Pacífico; Santiago objetó la competencia de los jueces y alegó que la demanda boliviana "pone en tela de juicio la estabilidad de las fronteras" y de los tratados.



En septiembre de 2015, la CIJ se declaró competente para tratar la demanda marítima de Bolivia por 14 votos a favor y dos en contra.