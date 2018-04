Bejarano y Carcelén están listos para volver al Tigre



01/04/2018 - 11:22:15

Página Siete.- The Strongest recuperó a sus defensores Marvin Bejarano y Édison Carcelén para el partido del martes ante Libertad de Paraguay por la segunda fecha de la Copa Libertadores de América, en el Grupo 3.



Los dos futbolistas vienen de superar algunos problemas físicos, los cuales los mantuvieron fuera de las canchas y con un trabajo diferenciado.



En el caso del chapaco, el lateral izquierdo dejó de entrenarse el pasado martes porque le extrajeron una muela.



El médico Jaime Espinoza señaló que tenía dos jornadas de baja, por lo que el futbolista volvió a trabajar el jueves con una sesión de gimnasio en el complejo Rafael Mendoza.



No fue de la partida al día siguiente, cuando los atigrados recibieron a Nacional Potosí, no fue de la partida y dejó su puesto a Francisco Rodríguez.



En tanto, el central ecuatoriano Carcelén sufrió una contractura muscular el pasado domingo en el partido ante Blooming, por lo que no trabajó con normalidad en la semana.



En principio se pensó que aquejaba un desgarro, se descartó ello, pero sí estaba contracturado por lo que el cuerpo médico y técnico del equipo optó por cuidarlo.



No jugó el partido del viernes contra los potosinos, pero ayer el médico Espinoza indicó que ayer trabajó con total normalidad y estará con la delegación que vaya a Asunción.



Sobre los jugadores que fueron convocados a la Selección nacional, el galeno señaló que cuatro de los cinco futbolistas llegaron con sobrecargas musculares por el esfuerzo extra que se hizo césped sintético de Curazao.



Maximiliano Ortiz, Raúl Castro, Jhasmani Campos y Ramiro Vaca llegaron con molestias. En este último caso se recomendó que no vaya a Paraguay para jugar la Copa.



Wayar, que también fue convocado al equipo nacional, pudo jugar el viernes por el torneo local ante la banda roja.



Los atigrados realizaron ayer una labor de recuperación en Achumani y hoy se trasladarán a Asunción.



El cronograma



Viaje La delegación atigrada parirá hoy a las 8:00 con rumbo a Asunción. Se tiene previsto una práctica en horas de la noche en el hotel.

Práctica Este lunes el equipo cerrará prácticas por la tarde y por la noche reconocerá el estadio Nicolás Leoz.