Kevin Salvatierra, una de las sorpresas de Clausen



01/04/2018 - 11:19:46

Diez.- Convocar a un jugador de 16 años para el clásico cruceño ya es una sorpresa, pero será mucho más si el técnico de Oriente, Néstor Clausen, hace debutar a Kevin Salvatierra, volante del equipo albiverde sub-17 que estará entre los 18 que se concentrarán para el encuentro de este domingo (19:30) ante Blooming, en el Tahuichi.



¿De titular? Por el momento no, aunque Clausen lo piensa, y no sería raro que patee el tablero y se las juegue por este joven volante zurdo, de buen pie y habilidoso; un clásico 10, pero con dinámica y que siempre busca espacios para asociarse.



La falta de jugadores creativos hace que el entrenador apueste por una nueva variante, que viene de las inferiores, aunque no es nuevo para Clausen porque lo viene siguiendo desde que llegó al campamento refinero.



Las bajas de Alexis Ribera, Helmut Gutiérrez y Roly Sejas hicieron que el DT haya decidido convocar a Salvatierra, que se viene entrenando con el primer plantel desde hace varios días. La dirigencia ya solicitó su carné de actuación con el que juega en la Asociación Cruceña de Fútbol, por lo que es un hecho que estará entre los 18.



En la práctica formal de fútbol, realizada el jueves en el Tahuichi, el DT ensayó el onceno y puso a Román en una función creativa, pues en la contención estarán Diego Suárez y Enrique Áñez. No es el fuerte del capitán, pero se va adaptando a lo que quiere Clausen.



En esa ocasión, Salvatierra tuvo la chance de estar entre los once por algunos minutos, por lo que en cualquier momento puede estrenarse durante el clásico.



También espera otra chance



A pesar de no estar entre los once que iniciarán el duelo ante la academia, Paulo Rosales se convierte en una opción de creación en el medio campo, pero debe esperar su turno porque el cupo de extranjeros (cuatro) lo condiciona.



Los cuatro foráneos titulares son Paredes, Román, Freitas y Meza, por lo que Rosales puede ingresar por uno de ellos, pero eso se dará de acuerdo a las circunstancias del encuentro.



Datos del volante juvenil. Kevin Francisco Salvatierra Flores nació el 5 de agosto de 2001 en Santa Cruz. En 2016 llegó a Oriente para hacer las pruebas en las categorías inferiores y desde entonces defiende a los albiverdes. Fue campeón con la sub-17 el año pasado y también jugó en el equipo de reserva. Además, ya formó parte de la selección nacional de la categoría.





Para saber. La dirigencia puso a la venta 30.000 localidades para el clásico. Los puntos de venta son las secretarías de Oriente y de Blooming, la oficina de captación de socios del club albiverde y, desde mañana, estarán disponibles en las boleterías del estadio Tahuichi.