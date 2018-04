Wilster, en lo más alto 



01/04/2018 - 11:18:47

Opinión.- Wilstermann amplía su hegemonía en el grupo “A” del torneo Apertura tras superar a Guabirá (3-0), en el estadio Municipal de Sacaba, por la fecha 10 del certamen liguero.



El triunfo permite que a los aviadores acomodarse solos en la cima de la serie con 23 unidades y, de momento, deja al segundo (Bolívar) con 17 enteros.



Asimismo, los Rojos hunden aún más al plantel montereño quienes siguen en el sótano del grupo, con seis puntos en 10 fechas.



Este triunfo ratifica el buen momento futbolístico por el que atraviesa el plantel cochabambino, que busca conquistar el título del certamen liguero y el boleto a la Copa Libertadores de 2019.



Wilster inició con un fútbol rápido y ofensivo que le permitió abrir el marcador luego de un disparo potente de derecha de Ortiz, en un tiro libre. El balón fue inalcanzable para el arquero Luis Cárdenas, a los 4 minutos (1-0).



Luego de la conquista el director técnico de Guabirá, Víctor Hugo Antelo, tuvo que hacer modificaciones en su sistema de juego para neutralizar al rival que generó acciones ofensivas, pero no terminaron en gol.



Con el pasar de los minutos, el cotejo bajó su intensidad y la pelota rodó en el mediocampo. Por la exigencia del encuentro, los futbolistas tuvieron errores en las entregas y la coberturas.



Cuando se jugaban los 54 minutos, Ezequiel Michelli cometió una infracción a Cristian Chávez y el árbitro Luis Irusta sancionó la pena máxima.



Un minuto después (55), el capitán Edward Zenteno se acomodó frente a la pelota y con potente disparo de derecha estrelló la pelota en el travesaño y rebotó dentro del arco del meta Cárdenas (2-0).



La conquista inyectó mayor confianza a los jugadores del Rojo que generaron varias jugadas de gol con Lucas Gaúcho, Gilbert Álvarez y Gabriel Ríos, quienes no supieron conectar en la puntada final.



Wilster no bajó los brazos y arrinconó a los azucareros que no supieron controlar al Pochi Chávez, quien destruyó a la defensa rival.



Los Aviadores no bajaron el ritmo y apretó hasta dar con el tercer gol, a los 87 minutos, con un disparo de izquierda de Álvarez tras un servicio medido de Gaúcho. Estos dos jugadores ingresaron en el complemento y mantuvieron la dinámica del equipo (3-0).



En los minutos finales del encuentro, la diferencia en el marcador pudo ser mayor, pero los Aviadores fallaron dos ocasiones claras de ataque.



Al final del encuentro los jugadores de Guabirá lamentaron una nueva derrota ya que sus posibilidades de pasar a los Playoffs se alejan. Además, que la continuidad del entrenador Víctor Hugo Antelo, está en análisis.