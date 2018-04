Tenemos que ser cien por ciento efectivos



01/04/2018 - 11:16:20

El Diario.- El técnico venezolano César Farías comenzó ayer a poner su sello en el plantel de The Strongest. Luego de las tres derrotas consecutivas en el torneo local (frente a San José, Blooming y Nacional Potosí), los atigrados dan vuelta a la página y se enfocan en el juego con Libertad, de Paraguay, por la Copa Libertadores de América.



Farías es consciente que se debe trabajar mucho y existe poco tiempo para corregir algunos errores. Ayer, se notó al nuevo entrenador con muchas ganas, constantemente dio indicaciones y en algunos pasajes tuvo que levantar la voz para los jugadores se concentren en el trabajo.



“Tenemos que ser 100 % efectivos”, gritaba constantemente Farías en la labor de definición que realizaron los delanteros y los mediocampistas ofensivos.



El entrenador sabe que en el torneo internacional las opciones serán pocas y se debe contar con contundencia para sacar unidades, como lo hizo el año pasado, en la Libertadores.



El capitán Pablo Escobar, el volante Walter Veizaga, los creativos Rudy Cardozo y Jhasmani Campos, además del defensa Fernando Marteli realizaron un trabajo regenerativo y luego ejercicios de elongación.



El plantel fue dividido en dos grupos: los delanteros trabajaron con Farías y los defensores con el ayudante de campo Marco Lobo.



Toda la labor fue exigente. “Hay que saber jugar con el ahogo”, gritaba Farías en varios pasajes del entrenamiento.



Ningún jugador se salvó de las indicaciones, pero Henry Vaca recibió mayores gritos para que recupere su nivel, el pasado viernes no mostró mucho en el juego que perdieron con Nacional Potosí (0-1).



“Lo más importante es la próxima jugada”, pidió Farías a sus jugadores para que estén atentos en cada momento.



En la labor defensiva se notó que los laterales serán Maximiliano Ortiz y Marvin Bejarano, quienes se apuntan para ser titulares en Paraguay, los centrales serían Marteli y Edison Carcelén, este último no entrenó porque se recupera de una contractura muscular.