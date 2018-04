Cochabamba: Vehículos chatarra se destripan y pueden valer hasta 4 mil dólares



01/04/2018 - 11:11:20

Los Tiempos.- Cada año, la cantidad de vehículos que circulan en Cochabamba incrementa en un 7 por ciento. Sin embargo, no existe un centro de desmantelamiento para los que cumplen su vida útil y dejan de funcionar. La disposición que se hace es según lo que pueden aprovechar los mecánicos y puede valer desde 500 hasta 4.000 dólares.



“Los vehículos chatarra pueden dar muchos recursos. Si bien no existe un centro de desmantelamiento y disposición como tal, se tiene una red funcionando”, señaló la representante de la cooperación suiza Swisscontact, Carola Ortuño.



Esta red principalmente funciona para las personas particulares cuyos vehículos se dejan en algún taller por un precio mínimo. El técnico saca las partes que todavía sirven y las reutiliza en otros autos.



“En un auto que es considerado chatarra, hasta los espejos se pueden aprovechar. Usualmente son vehículos muy viejos, accidentados o también nuevos, pero que les dieron un mal uso y la falla que tiene cuesta más reparar que comprar otro, entonces nos lo dejan”, explicó un mecánico, Sergio Rocha.



Siguió: “Les sacamos los retrovisores, parabrisas, puertas, parachoques y asientos y las vendemos a los que luego comercializan autopartes en la avenida Siles o por Internet. Luego revisamos el motor y lo eléctrico que se puede poner en otro auto, porque traer una pieza nueva es caro y así se puede utilizar todo”.



Un auto considerado chatarra puede llegar a valer desde 500 hasta 4.000 dólares si se desmantela y vende por partes. El precio a recuperar depende del estado en el que se deja el vehículo y no tanto así su antigüedad.



“Hay gente con autos viejos pero muy bien mantenidos en los que casi todo se puede salvar. Pero hay otra que no sabe manejar, se compra su camioneta nueva y por mal manejo del embriague o la caja la hacen tiras y vale poco”, agregó.



Asimismo, existen algunas empresas que sí hacen la disposición de algunas partes como la batería, las llantas, los líquidos y la parte eléctrica. Mientras la parte metálica o de aluminio se envía a Perú, donde hay incineradoras, dijo.







Públicos



Sin embargo, los vehículos de administración pública no logran una segunda vida. En Cochabamba existen algunos espacios que se han convertido en cementerios de motorizados. Uno de ellos se encuentra camino a La Angostura. Se trata de un depósito de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).



En el lugar se pueden encontrar camiones, volquetas, retroexcavadoras, camionetas, rodillos, buses y todo tipo de motorizados.



El lugar cuenta con un responsable de la vigilancia. Gente de la zona manifestó que durante el día el lugar no representa un problema, pero en las noches rondan autos y personas que en numerosas ocasiones intentaron entrar y robar partes.



Otro cementerio de autos es ex-Cordeco, donde están almacenados todos los vehículos que se dieron de baja administrativa en la Gobernación. No obstante, nadie debería sacar ninguna autoparte sin un documento que lo permita. Aunque existen denuncias de que algunas piezas fueron cambiadas por otras inservibles. Piden alguna normativa que permita su disposición.







lore_me_6_lopezzzz.jpg

Llantas apiladas en K’ara K’ara sin tratamiento.

CARLOS LÓPEZ



SEPA MÁS



Desechan 15 mil T de llantas cada año



El eje metropolitano de Cochabamba generaba como residuos 1,2 millones de unidades de llantas cada año, hasta 2016. Esto representa 15.746 toneladas, según un estudio realizado por la cooperación suiza Swisscontact.







El informe también reveló que la proyección para 2020 es que se generen 1,5 millones de unidades de llantas, que equivalen a 19.333 toneladas.







Sin embargo, existe un número de llantas que se pierde en los ríos o se quema y no se llegan a contabilizar, pero contaminan.







lore_me_4_jamesss.jpg

(2) Petas y brasilias en un taller.

MAURICIO ROCABADO



SEPA MÁS



El incremento de motorizados 2015 y 2016



Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2016 se registraron 1,7 millones de vehículos en Bolivia. Esto representa 8,7 por ciento más, en relación con 2015.







Tipo de vehículos que se utilizan en el país



El 92 por ciento de los autos corresponden a privados. Es decir, 1,5 millones. En tanto, el 6,2 por ciento se utilizan como servicio público, corresponde 105.630 unidades. Mientras, 1,9 por ciento están registrados como oficiales, que son 31.846 motorizados.







Ciudades con más motorizados



La ciudad que tiene mayor cantidad de vehículos es Santa Cruz con el 33,8 por ciento; esto representa 557.553 autos. Luego está La Paz con el 23,8 por ciento, que equivale a 407.621 unidades. Finalmente, Cochabamba con 21,3 por ciento, es decir, 363.603 vehículos.