Viaje de Irpavi a El Alto cuesta Bs 18 en teleférico y 5,60 en minibús



01/04/2018 - 11:09:12

Página Siete.- El viaje en el teleférico desde Rico Seco hasta Irpavi – en las líneas Azul, Roja, Naranja, Blanca y Verde– cuesta 18 bolivianos para los usuarios que no tienen tarjeta y no gozan del descuento en trasbordos. El mismo tramo en minibús cuesta 5,60 bolivianos. Ese recorrido en trasporte por cable demanda unos 85 minutos mientras que en minibús, hasta dos horas.



Los usuarios piden que el descuento de un boliviano en el cambio de línea se aplique también para los que compran pasajes. Mi Teleférico informó que trabaja en la implementación de un sistema que permita hacer todas las conexiones necesarias por un monto único.



Página Siete realizó el recorrido del tramo más largo del teleférico: desde la estación de Irpavide la línea Verde en la zona Sur de La Paz hasta la estación de Río Seco, del ramal Azul de El Alto; pasando por las líneas Celeste, Blanca, Naranja y Roja.



El viaje por el ramal Verde desde Irpavi hasta la estación de la Curva de Holguín dura 20 apacibles minutos. Hay poca gente en las cabinas a las 10 de la mañana de este miércoles. “La Verde es la líneas más vacía normalmente”, comenta Juana Luna, que viene cada día desde Ciudad Satélite.



El universitario Arcil Lacunza dice que en horas pico, sube la cantidad de pasajeros y baja la amabilidad de los funcionarios. “Para apresurar la fila, imagino, nos gritan de fea manera: ‘apúrense, cinco en cada lado’. No es como en las primeras líneas que te hablaban educadamente”.



Ya conoció el nuevo ramal Blanco: “Fui desde la línea Verde hasta la Blanca, pasando por la Celeste. El paseíto me costó nueve bolivianos, ya que en cada parada me pidieron boleto. En trufi habría pagado 3,30 bolivianos; aunque es más rápido es muy caro para mí”, evalúa.



“Cuestión de prioridades”



“Es cuestión de prioridades. Para mí es más conveniente viajar tranquila y llegar a mi destino sin el estrés de las trancaderas y el maltrato de los minibuseros”, comenta Julia Valencia que vive en Alto Obrajes y trabaja en Moraflores. “Como voy a usar las líneas seguido me voy a comprar tarjetas y ya”, añade.



En el único tramo habilitado del ramal Celeste, que conecta l la estación Libertador con la línea Blanca, hay gran cantidad de gente; muchos conocen los flamantes ascensores que van de la Avenida del Poeta a la Arce.



“Falta información; preguntas y no te explican”, asegura Laura Juárez. Cuando ella llegó a la estación Celeste le indicaron que debía comprar otro pasaje para llegar a la Curva de Holguín cuando podía usar la pasarela.



"No pagaría el mismo precio por una ruta que es tan corta, pero no tienes muchas opciones cuando estás en esa estación ya que ahí no hay ninguna parada de minibuses o trufis. De hecho, las movilidades que pasan lo hacen a gran velocidad”, comenta. Admite que de forma imprudente bajó a la Avenida del Poeta para tomar un trufi. Este le cobró 3,30 bolivianos hasta la zona Sur.



“Vivo en Barrio Minasa. En minibús para llegar al trabajo (Achumani) gasto entre 4,60 a 5,50 bolivianos y demoro como 45 minutos. Con el teleférico gasté 8,50 y llegué en una hora. Es una decepción”, dice Laura.



El estudiante Giovanni Loza, vecino de la avenida Busch, pensó que la línea Blanca sería una buena opción para llegar en menos tiempo a su universidad, en Obrajes. “Normalmente tardo 30 minutos en minibús, en teleférico demoré 45 minutos porque hay que pasar por un puente y al llegar a la Curva de Holguín tuve que caminar algunas cuadras hasta mi destino”, cuenta.



La otra opción que tenía era tomar un minibús que le cobraría 2,60 bolivianos desde Miraflores. Con el teleférico pagaría cinco. Como tiene tarjeta, no pagó nada al pasar a la línea Celeste. Tras la experiencia sostiene: “en minibús llego más rápido y me sale más barato”.



En Miraflores



“Después de la inauguración de la línea Blanca ha habido poca gente. Aquí no se ven colas”, comenta María Gutiérrez, vecina de la avenida Busch, por donde pasa el flamante ramal.



Ella vive en un edificio del sector y cuenta que de a poco se va acostumbrando a la idea de ver pasar por sus ventanas las cabinas blancas. “Uno se siente vigilado todo el tiempo. Yo opto por cubrir las ventanas con cortinas gruesas; para ventilar el ambiente abro las puertas y ventanas que no den al teléférico”, dice.



El viaje en la línea Blanca dura 20 minutos hasta la estación de la plaza Villarroel. De allí es rápida la conexión con el ramal Naranja. Ese miércoles no había filas y algunos turistas aprovechaban las vistas de Miraflores, la Periférica y la zona Norte.



“Es más seguro y ahorro tiempo; por eso yo tomo la línea Naranja para ir de Miraflores hasta la estación Central, de la Vita”, comenta Ana Álvarez. Con tarjeta gasta siete bolivianos “y vale la pena”, asegura.



En la estación Central se encuentran las líneas Naranja y Roja. Ésta última, que une La Paz con el Alto, pasando por el Cementerio. “Hasta la zona 16 de Julio llegas en 15 minutos en la línea Roja, lo que en minibús toma hasta una hora por las trancaderas”, comenta Luis Aquise.



El ramal Rojo termina en la estación 16 de julio donde se une con el Azul que va hasta Río Seco. Por esta línea se puede apreciar cholets e inmensos garajes y en días de feria, la diversidad del mercado alteño.



En una cabina la señora Sonia Quispe comenta que utiliza todos los días las líneas Azul y Roja para ir a su trabajo y llega en 40 minutos, aproximadamente. Agrega que en minibús gastaba casi lo mismo. “Cuando había trancadera me bajaba y caminaba para pasar ese bloqueo y tomaba otra movilidad”, relata.



En la estación de Río Seco, Yamel y Wendy reclaman que para subir al teleférico con sus niños pequeños deben pagar otros pasajes. “No ven la edad, sino el tamaño y eso no es justo porque a las madres de familia nos sale muy caro querer entrar con las wawas”, lamenta Yamel. Wendy agrega que cuando sale con sus niños prefiere movilizarse en minibús “porque es más barato”.



Un boleto, varias conexiones



El gerente de la estatal Mi teleférico, César Dockweiler, anunció que trabajan en la implementación de un boleto BIDI que permita al usuario pagar un boleto que le permita hacer las conexiones necesarias hasta llegar a su destino. “Esperamos que en un par de meses podamos implantar el boleto BIDI”, dijo



Explicó que el sistema de cobro actual sólo permite el descuento para tarjetas. Destacó las rebajas del teleférico para estudiantes, niños, discapacitados y personas de la tercera edad es de el 50% en cada transbordo.