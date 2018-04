Santa Cruz: En dos meses Alcaldía iniciará el plan de recuperación de las calles de Los Pozos



01/04/2018 - 11:05:52

El Deber.- En 20 años dos veces han sido trasladados los comerciantes informales que se asentaron en las aceras y calles de los alrededores del mercado Los Pozos. El primer operativo, al que llamaron ‘Nuevo amanecer’, se registró el 7 de marzo de 1998 cuando unos 4.300 vendedores fueron llevados al mercado Mutualista. En el segundo reordenamiento, que se inició la noche del 25 de marzo, fueron desplazados más de 3.300 comerciantes al mercado minorista Los Pozos, situado en la avenida Alemania, casi octavo anillo.



Nadie pudo haber imaginado que el área, donde hasta los años 60 había una laguna con varios pozos que se llenaban del agua de rebalse proveniente de la zona de la plaza del Estudiante, se tornaría apetecible para comerciar.



El escritor Ángel Sandóval recordó que pasada la Guerra del Chaco estos terrenos acogieron a los vendedores árabes y turcos que traían mercadería desde Argentina. Luego, cuando la ciudad fue planificada por el Plan Techint, se inició el rellenado de los huecos, apareciendo rústicas casetas que se transformaron en un mercado con los vendedores que estaban asentados en las veredas de las calles 21 de Mayo y Florida, es decir, cerca del mercado La Recova.



Debido a que el mercado creció y se desbordó, atrayendo delincuencia e inseguridad, dejando una pobre imagen en el centro de la ciudad, las asociaciones de gremiales El Porvenir, El Progreso y 26 de Noviembre, además de la cooperativa 11 de Diciembre, que entre todas registraban 1.200 socios, decidieron invertir $us 12 millones en la construcción del mercado modelo Los Pozos, el que fue inaugurado en 1999, siendo el alcalde Johnny Fernández.



Wálter Ramos, secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Trabajadores de Comercio Minorista en Bazar, que agrupa a los dueños del mercado modelo Los Pozos espera que el traslado no sea a medias, como sucedió en 1998.



“Pese a tener una ordenanza municipal especial los comerciantes legalmente establecidos en Los Pozos nos vimos burlados porque ningún alcalde hizo cumplir la norma”, reclamó el dirigente Ramos.

Cambios



Ahora que por segunda vez se ha trasladado a los vendedores informales, la presidenta del Concejo, Angélica Sosa, reveló que en la ley 823, de ordenamiento y protección de espacios públicos recuperados en el mercado modelo Los Pozos quedó delimitada el área entre las calles Murillo, Aroma, Charcas y avenida Uruguay.



Sosa dio 60 días de plazo para dar a conocer un proyecto mediante el cual se haga una transformación de fondo, recuperando calles y pasajes con fachadas pintadas y arborizadas, incluso con un nuevo tipo de piso y la delimitación de carriles para bicicletas.



“Hemos aprobado una norma donde se invita a los artistas de la ciudad que quieran embellecer la zona, para transformar las paredes de las calles recuperadas en Los Pozos, donde pueden pintar árboles de frutas y aves; también se buscará la unificación del color de las fachadas y que los techos sean de teja colonial”, dijo Sosa.



Por su parte, Víctor Hugo Limpias, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (UPSA), refirió que en los siguientes meses tiene previsto hacer un relevamiento posterior a la salida del comercio informal, para saber cómo quedará el movimiento económico en la zona y el ancho de las veredas en las 22 manzanas de su área de influencia. “Liberar Los Pozos permitirá refrescar la circulación del centro de la ciudad”, acotó Limpias.



Algunos dueños de negocios en la zona de influencia expresaron su alegría por el traslado, como Elizabeth Alvis, del Palacio del Tujuré, enfrente del Cupesí, pues tenía en su corredor las ventas de animales vivos, los cuales con el olor espantaban a su clientela.



Jenny Balcázar, que tiene una tienda de abarrotes en la Quijarro, casi Virgilio Oyola, pidió a la comuna que no cambie las losetas por lo menos durante tres meses, hasta atraer de nuevo a los compradores.





Impuestos



A su vez, Joaquín Crapuzzi, secretario de Recaudaciones (SER), refirió que se controlará que los negocios vendan o atiendan de acuerdo al permiso solicitado, caso contrario, serán clausurados.



Ayer Orlando Otero, director de Espacio Público, informó de que las personas que aún ocupan los espacios públicos en la zona ya fueron notificadas para que retiren sus casetas. Estas alcanzan a unas 250.



Para conocer



Fachadas

Tal como ocurrió con las casonas históricas del centro de la ciudad, se pretende uniformar el color (blanco) de las fachadas de las calles y pasajes recuperados en Los Pozos.



Peatonales

Además de las calles del parque El Arenal que serán cerradas al tráfico vehicular, en Los Pozos una cuadra de la 6 de Agosto y de la Caballero, serán peatonalizadas y tendrán ciclovías.



Puestos vacíos

Los puestos que permanecen cerrados en el segundo y tercer piso del mercado modelo Los Pozos pueden ser revertidos, de acuerdo al reglamento de usufructo del centro comercial.



Impuestos

SER ha identificado 970 actividades económicas alrededor de Los Pozos, de las cuales el 32% son ilegales y el 20% adeudan tributos municipales por casi Bs 200 millones.