Condenan a feminicida y reveló más violaciones



01/04/2018 - 11:04:11

El Día.- A 30 años sin derecho a indulto por el delito de feminicidio fue condenado ayer Luis Alberto Zucaré Suárez (20) acusado de violar y asesinar a Elvira Condori Chura (51) la madrugada del 29 de marzo pasado en el 6to anillo de la avenida Radial 13 sector del Trillo.



En su declaración informativa a la fiscal Evelín Domínguez, Zucaré admitió la comisión del hecho relatando que amaneció tomando alcohol en una licorería del lugar y cuando se recogía a su trabajo encontró a su víctima y la tumbó al suelo. "Ella cayó hacia atrás y se golpeó la cabeza en una piedra y dejó de moverse... fue cuando la violé y como no se movía la dejé y me fui a trabajar", dijo el asesino.



Admite más abusos. En la misma declaración, el feminicida admite que hace dos semanas a las 5 de la mañana atacó a una mujer en el mismo lugar a quien agredió a golpes y la violó. A esta mujer se sumaron otras mujeres de pollera que lo identificaron que haberlas atacado e intentado abusar en el mismo lugar. El abogado de una de las víctimas se quejó porque en la Felcv de Los Lotes no les recepcionaron sus denuncias y estaban a esperas de ser atendidas