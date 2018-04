Padrastro sometía a abuso sexual a niña de 8 años



01/04/2018 - 11:01:16

El Diario.- Una menor de ocho años relató a la abuela que el padrastro tocaba sus partes íntimas y la obligaba a tocarlo además de otros vejámenes que horrorizaron a la madre, quien al conocer el hecho denunció al sujeto y se procedió a su aprehensión, informó ayer el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), coronel Víctor Hugo Soria.



VIOLENCIA PSICOLÓGICA Y FÍSICA



La denuncia fue puesta el viernes pero el sujeto de 29 años, que se presume era trabajador de un supermercado, fue recién aprehendido ayer en pleno momento cuando cometía el abuso contra la infante.



El concubino fue identificado como Jesús Reynaldo Guarachi Vicente, quien vivía con la madre y la menor en la avenida Periférica de la ciudad de La Paz.



Según la relación de hechos, señalada por el coronel Soria, la denuncia de la madre fue corroborada por la valoración psicológica practicada a la menor, que confirmó que el “abuso sexual” fue cometido en varias oportunidades.



En esta valoración, la menor quería al sujeto como un padre y no había denunciado los otros abusos por temor a que termine la relación con su madre.



Es así, en su inocencia, la menor sintió que se rebasó límites y detalló que el sujeto la obligaba a tener sexo oral. Buscó resguardo en la abuela materna, a quien le contó de los abusos.



Alarmada, por todo lo relatado, la abuela comunicó todo a la madre que denuncia el hecho inmediatamente a la Felcv.



La aprehensión demoró para logra la valoración completa de la menor y ayer el sujeto fue presentado ante los medios, quien ocultando el rostro se negó a dar versión alguna, oponiendo resistencia a los efectivos que los trasladaban a celdas policiales.



MÁS CASOS



Todas las semanas, la Policía reporta denuncias por violencia física, psicológica y sexual contra menores de edad, hechos que incluso revelan irregularidades cometidas por autoridades del Órgano Judicial.



El jueves de la semana pasada un sujeto que en 2008 ya había sido enviado a la cárcel por el homicidio de su hijastro de 8 años, y salió luego de cuatro años, fue aprehendido otra vez, por haber causado fractura en el cráneo a su hija de 1 año y tres meses a la que golpeo luego de agredir también a la madre.



El viernes, otro sujeto fue aprehendido por abuso sexual a su hijastra de ocho años, quien relató que fue víctima del abuso sexual frente a sus hermanos menores que trataban de defenderla pero denunciaron los hechos hasta que la madre y la tía notaron su aislamiento.



Durante la semana, se dieron otros dos casos, de los que llamaron la atención las quemaduras de primer, segundo y tercer grado que una madre le causó a su hijo de siete años, al echarle agua caliente, como castigo por haber comido piezas de carne que la mujer había guardado para los tíos. La mujer fue enviada a la cárcel.



El otro caso, fue un secuestro momentáneo que se dio a un menor de 14 años en Bermejo, Tarija, cuyos tres sospechosos del hecho fueron detenidos.



Los delitos cometidos contra menores, no son parte de registro, debido a que el Ministerio de Justicia aún no ha implementado el sistema centralizado, como lo señala la Ley Nº 548 del Código Niña, Niño y Adolescente.