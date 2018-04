Seis días para la historia: los alegatos de Bolivia y Chile ante la Corte de La Haya



Página Siete.- En La Haya se escribió un nuevo capítulo que marcará la historia del tema mar. Los equipos jurídicos de Bolivia y Chile, por seis días, expusieron ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sus alegatos en torno a la demanda que interpuso Bolivia contra Santiago.



Entre el 19 y el 28 de marzo se llevó adelante la etapa de presentación de alegatos. Bolivia abrió la fase, Chile la cerró el pasado miércoles.



En las páginas de la historia quedarán inscritas frases emblemáticas que se escucharon en el estrado, las cuales van desde “Chile asume el personaje de carcelero de un pueblo cautivo” (Monique Chemillier, de Bolivia) hasta “Bolivia siempre ha basado su argumento en arenas cada vez más movedizas” (Harold Koh, de Chile).



Lunes, 19 de marzo



El primer día de la ronda de alegatos orales, Bolivia dejó establecido que Chile tiene la obligación de cumplir los múltiples compromisos que realizó, durante más de un siglo, de otorgar una salida al Pacífico con soberanía.



El agente Eduardo Rodríguez Veltzé informó a los 16 jueces de la CIJ que “hasta la fecha Chile no cumplió su promesa de reconectar a Bolivia con el mar”.



Respaldó ese argumento la abogada francesa Monique Chemillier, quien recordó que “el derecho internacional abre puertas que permite corregir la flagrante injusticia que está en el origen de este litigio”.



El español Remiro Brotóns señaló que “Chile no puede liberarse unilateralmente de sus acuerdos y promesas” que hizo antes y después del Tratado de 1904.



Martes, 20 de marzo



En el segundo día, los abogados de Bolivia detallaron los diferentes acuerdos, resoluciones, pronunciamientos y promesas que Chile ofreció a Bolivia para resolver el tema mar.



Los juristas rebatieron la teoría de Chile de que su obligación de negociar se había extinguido.



Amy Sander planteó un contundente argumento, al exponer las 11 resoluciones referidas a la cuestión marítima que aprobó la Asamblea General de las Organización de Estados Americanos (OEA), entre 1979 y 1989. De las 11, en tres Chile estuvo de acuerdo en negociar con Bolivia una salida soberana. “Chile desea descartar las resoluciones de la OEA como resoluciones sin efecto. Bolivia dice que no puede ser así”, reclamó Sander.



Con ese antecedente, Brotóns dijo a la Corte que “cuando hay un candado significa que hay una puerta que podría abrirse”.



Jueves, 22 de marzo



En el tercer día de alegatos, el primero de Chile, el equipo jurídico de Santiago se aferró al Tratado de 1904, pero admitió que hubo conversaciones de “buena fe” con Bolivia para sanar las heridas por el enclaustramiento.



“Chile ha participado gustosamente en intercambios diplomáticos y conversaciones bilaterales con Bolivia”, reconoció el agente chileno Claudio Grossman. Pese a ello, insistió que esas acciones no generan obligación de negociar.



Ese día, los juristas de Chile incluso acusaron a Bolivia de “falsificar” documentos para hacer valer su demanda ante La Haya.



Viernes, 23 de marzo



En el segundo día de Chile, los juristas de Santiago intentaron rebatir los compromisos y lanzar presagios, que fueron considerados como “apocalípticos”. El argumento que expusieron se centró en que la diplomacia internacional se vendría abajo si la CIJ le da la razón a Bolivia porque las conversaciones “buena fe” entre países podrían ser llevadas ante la Corte.



La abogada Mónica Pinto afirmó que las resoluciones de la OEA “no han creado obligación alguna de negociar y que no podrían haberlo hecho de forma vinculante”. El abogado Harol Koh pidió “rechazar la petición de Bolivia”.



Lunes, 26 de marzo



En el quito día, el equipo nacional concluyó con la presentación de los alegatos, dejando claro que “Bolivia en ningún momento renunció una salida soberana al mar”. En ese sentido, Brotóns recordó a la Corte que “ni Dios ni la corona española” le otorgaron el litoral boliviano a Chile”, sino “la fuerza le otorgó acceso violando un tratado vigente”.



El coagente Sacha Llorenti enfatizó que “para Bolivia el retorno al océano Pacífico con soberanía es y será una causa irrenunciable”. Bolivia expuso que tiene “propuestas concretas y creativas” para sentarse a negociar. Rodríguez pidió a la Corte que falle en razón y justicia.



Miércoles, 28 de marzo



Luego de escuchar los argumentos bolivianos, el equipo jurídico de Santiago sostuvo que los alegatos de Bolivia se basan en “arenas cada vez más movedizas” e hizo referencia a un supuesto drama humanitario si la Corte falla a favor a Bolivia. Koh aseguró que si sucede aquello, el veredicto tendría consecuencias “drásticas para miles de familias chilenas, incluyendo las familias indígenas chilenas que han vivido en generaciones en estas tierras soberanas”.



Los juristas de Chile aprovecharon, de forma inédita, en mostrar el tuit del presidente Evo Morales, en el que afirmó que “Antofagasta fue, es y será de Bolivia”.



Punto de vista

Roxana forteza, experta en derecho internacional

“La exposición de Bolivia fue concatenada”



Las exposiciones de los juristas del equipo de Bolivia han sido concatenadas. Hubo una lucidez.



Pero la solución que se dará en La Haya es que Chile se siente a negociar con Bolivia y nada más. Entonces es mucho esfuerzo para el básico del derecho internacional que es la negociación.



En la sentencia se tiene que establecer los plazos porque si el pedido boliviano es un diálogo eficiente y a corto plazo entonces la respuesta que da Chile contra el señor Evo Morales no sirve. No es una cuestión de negociar entre amigos.



El tribunal fallará a favor de Bolivia. Ahora bien, la resolución del tribunal no será completamente para un lado, a favor de Bolivia; emitirá un fallo salomónico, entonces ahí vamos a perder lo que es la negociación de manera efectiva.



Ya la tenemos ganada, pero se tendrá que determinar qué es lo que se negociará. Ahí la experiencia de los abogados será lo importante.



Demanda para que Chile negocie de buena fe



Denuncia El 24 de abril de 2013, Bolivia presentó la demanda contra Chile. El petitorio que pide a la corte de La Haya es que obligue a Chile a negociar de buena fe una salida al mar con soberanía.

Objeción Un año después, en 2014, Chile objetó la competencia de la corte. En septiembre de 2015, La Haya rechazó el recurso de Santiago y se declaró competente para conocer la causa. Entre el 2016 y 2017, Bolivia y Chile efectuaron la presentación de sus argumentos escritos.

Fase oral Del 19 al 28 de marzo de este año, los equipos jurídicos de ambos países presentaron los alegatos orales ante los jueces de la corte. Se prevé que La Haya se tomará seis meses para dictar la sentencia final por el litigio marítimo.