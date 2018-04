Siles: Fallo de la CIJ no dañará DDHH de chilenos del norte

01/04/2018 - 10:50:48

El País.- El viceministro de Autonomías, Hugo Siles, afirmó el sábado que un eventual fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya a favor de la demanda marítima boliviana no violentará los derechos humanos de ningún ciudadano del norte de Chile.



En días anteriores, el canciller chileno Roberto Ampuero advirtió que una salida soberana al océano Pacífico para Bolivia derivaría en una crisis humanitaria, porque desplazaría a millones de chilenos de sus hogares, tierras y fuentes de trabajo.



“Nosotros como país estamos optimistas, porque creemos que hay argumentos sólidos y no vamos a poner en riesgo ninguna política de fronteras ni tampoco vamos a violentar los derechos humanos de pobladores del norte de Chile”, dijo Siles en una entrevista con radio Patria Nueva.



Bolivia demandó en 2013 a Chile ante la CIJ para que se avenga a una negociación de buena fe y con efecto vinculante en la perspectiva de recuperar la cualidad marítima que tuvo entre 1825, cuando se declaró independiente de España, y 1879, cuando fuerzas chilenas invadieron su entonces puerto de Antofagasta.



“Bolivia es un país que reconoce a sus hermanos chilenos (…), nosotros estamos al margen de lo que nos pueda dividir y estamos a favor de lo que nos une”, agregó el viceministro.

Ante la mirada “apocalíptica” de las autoridades chilenas, Siles dijo que el Gobierno boliviano vislumbra un escenario post Haya de reencuentro entre ambos pueblos para “construir un futuro común”.



Entre el 19 y 28 de marzo, ambos países expusieron en la Corte de La Haya sus alegatos orales y ahora esperan el fallo sobre el centenario diferendo marítimo.



Mientras tanto, el tema de la demanda marítima está en la mesa de las familias chilenas, según el representante del centro cultural Casa Bolívar de Chile, Luis Vega, quien agregó que en muchos casos, abogan por el diálogo para terminar con el centenario conflicto que llegó hasta la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya.



“Hace seis años atrás el tema marítimo no se podía conversar en la mesa de una familia (chilena), no había organizaciones sociales relevantes ni intelectuales que podían entender el trasfondo de la demanda de Bolivia, su enclaustramiento, y hoy hemos logrado que el pueblo organizado, los que luchan contra el neoliberalismo, tenga una visión de respeto hacia Bolivia”, dijo en una entrevista con la radio Patria Nueva.



Vega aseveró que muchos sectores chilenos sienten “respeto y admiración” por Bolivia, que en los últimos años experimentó un cambio y refleja una la “buena salud económica” a pesar de la crisis financiera mundial.



Sobre la posición del Gobierno chileno de no ceder mar ni territorio a Bolivia para salvaguardar su soberanía, Vega consideró que las autoridades incurren en “una falacia”, porque grupos de poder económico controlan a la nación transandina.