Trabajo aclara que gremiales, empresas unipersonales y cuentapropistas no se inscriben en el ROE

01/04/2018 - 10:46:50

Los Tiempos.- El ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, aclaró hoy que los gremiales, empresas unipersonales, microempresas, pequeñas empresas y aquellos profesionales que trabajan por cuenta propia como abogados, médicos y otros no se inscriben en el Registro Obligatorio de Empleadores (ROE).



La Autoridad señaló que hubo una mala interpretación sobre el ROE, razón por la cual se realizaron varias reuniones con los sectores correspondientes.



Hinojosa añadió: "Quedó claro que sectores inscritos en el régimen simplificado, artesanos, gremiales, los micro y pequeños empresarios no tienen que inscribirse, esto quedó totalmente despejado".



Desde que inició el ROE, a través de la Oficina Virtual de Trámites, el número de empresas que se registraron y actualizaron su información subió considerablemente.



"Tenemos 43 mil empresas, hemos superado el número de empresas que se tenía por el sistema manual, que llegaban a 35 mil; como se podrá ver más del 50 por ciento de las empresas son nuevas", informó la autoridad.



Nuevos plazos



El Ministerio de Trabajo, para facilitar el trámite de inscripción en el ROE, determinó nuevos plazos, para empresas públicas y privadas que cuenten con más de 50 trabajadores, el plazo vence el 9 de abril.



Para las empresas públicas y privadas que cuenten con menos de 49 trabajadores deben registrarse hasta el 22 de mayo y aquellas personas naturales que administran recursos públicos deben registrarse hasta el 17 de agosto.