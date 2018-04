Gobierno garantiza la consulta sobre proyectos gasíferos San Telmo y Astillero



01/04/2018 - 10:41:42

El País.- El viceministro de Planificación y Desarrollo Hidrocarburífero, Carlos Quispe, garantizó un proceso de consulta sobre la ejecución de los proyectos gasíferos San Telmo y Astillero a las comunidades que estarán dentro del área de influencia.



“Garantizamos plenamente el derecho a la consulta y participación como establece la normativa legal vigente. Este proceso es determinado una vez que se cuente con información clara sobre los aspectos técnicos, económicos, sociales y ambientales de cada proyecto, para otorgar la información necesaria a las comunidades indígenas o campesinas”, dijo.



En una nota de prensa, Quispe lamentó que algunos ambientalistas traten de confundir a la población acerca del proceso de consulta previa que establece la Constitución, la Ley 3058 y sus reglamentos específicos.



“Los estudios específicos en cada proyecto, determinarán la sensibilidad ambiental y social para definir la población afectada tanto de manera directa como indirecta y con esa información se elaborarán los respectivos planes de consulta y participación y de esa manera dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 352 de la Constitución”, explicó.



El viceministro subrayó que el proyecto de exploración de hidrocarburos prevé una afectación de sólo el 0,014% sobre el parque de Tariquía, en el departamento de Tarija.



“Todo el parque tiene una superficie de 247.000 hectáreas, los proyectos apenas tendrán una superficie máxima de 114 hectáreas, menos del 1 por ciento del total. Se tomarán todas las medidas de mitigación y de cuidado para tener la menor afectación posible”, aseguró.



De acuerdo con Quispe, los proyectos también incorporan monitores socioambientales y la implementación de las medidas de prevención y mitigación que se acuerden con las comunidades.



“Hemos hecho varios sobrevuelos al parque Tariquía, no es una selva virgen como nos quieren hacer creer los gasólogos. Tariquía, sin que haya actividad hidrocarburífera, al momento ya tiene una deforestación de cerca de 20.000 hectáreas, hay un camino hasta el núcleo, hay deforestación por cultivos y tala de árboles, y los ambientalistas y gasólogos no dicen nada sobre ello. Esta deforestación no está generando una renta ni regalías para el departamento”, afirmó.



Sin embargo, la Pastoral de Tierra, Ecología y Medio Ambiente de la Iglesia Católica de Tarija y la Subcentral de Tariquía rechazan las cifras de afectación que maneja el Gobierno y advierten que el Gobierno comprometerá el 55%.